Atletica Conversano alla Stramaxima con Coletta e Sperti

Sono stati due i rappresentanti dell’Atletica Conversano che hanno partecipato domenica scorsa alla seconda edizione della Murgia in Corsa, gara podistica regionale valida come nona tappa del circuito Corripuglia 2024.

L’evento, organizzato dall’ASD Murgia Marathon, si è svolto a Santeramo in Colle su un percorso urbano ed extraurbano di dieci chilometri con partenza da piazza Giuseppe Di Vagno ed arrivo in piazza Giuseppe Garibaldi e ha visto come protagonisti gialloneri Andrea Coletta e Cosimo Sperti, abili nel fronteggiare in maniera impeccabile le insidie di un itinerario caratterizzato da salite, discese ed anche un tratto sterrato.

Buone le prestazioni di entrambi i conversanesi con Coletta che ha chiuso la gara in cinquantasette minuti e con Sperti che si è piazzato sesto nella categoria SM75 grazie a tempistiche di poco superiori ai sessantuno minuti. La gara è, invece, stata vinta da Giovanni Rizzi dell’Atletica Pro Canosa seguito da Vito Perta dell’Atletica Cisternino e da Giuseppe Santoruvo della Bitonto Sportiva, mentre tra le donne successo di Francesca Pastone dell’ASD Gioia Running.

Domenica prossima, intanto, sono tre gli eventi previsti su territorio regionale. Il più distante è in programma a Manfredonia dove si svolgerà la settima edizione della Re Manfredi Run, gara di dieci chilometri inserita nel calendario nazionale e valida come decima tappa del Corripuglia 2024.

Tra Torre Santa Sabina e Torre Guaceto, invece, l’Atletica Carovigno organizza la diciannovesima edizione del Trofeo delle Due Torri, competizione inserita nei calendari FIDAL. Ma è a Triggiano che si presenterà una folta rappresentanza di runners dell’Atletica Conversano. Un buon numero di gialloneri ha confermato la propria presenza alla “Triggiano in Corsa”, decima prova del trofeo provinciale Fidal “Terra Di Bari”, promossa ed organizzata dall’ASD Amici Fontana Romano con il Patrocinio del Comune di Triggiano e con l’approvazione tecnica della FIDAL. Partenza fissata per le ore 9,30 in Piazza Vittorio Veneto angolo Via Dante, nei pressi del Comune.

