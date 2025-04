Bari, Benali out contro il Palermo: i convocati

Mancano poche ore all’anticipo del trentatreesimo turno di Serie B tra Bari e Palermo, in programma questa sera alle 20:30 al ‘San Nicola’. Un’occasione per i biancorossi per agganciare il treno playoff, in attesa di scoprire il risultato del Cesena impegnato domenica contro il Frosinone, e tornare al successo dopo cinque gare di astinenza. Per l’occasione, il tecnico dei pugliesi Longo non potrà contare su Benali, non convocato poiché non al meglio, oltre a Lella. Questi i convocati del tecnico del Bari:

PORTIERI: RADUNOVIC, PISSARDO, MARFELLA

DIFENSORI: MANTOVANI, TRIPALDELLI, VICARI, PUCINO, SIMIC, OBARETIN

CENTROCAMPISTI: MAITA, OLIVERI, MAIELLO, MAGGIORE, FAVASULI, DORVAL, SACO

ATTACCANTI: NOVAKOVICH, BELLOMO, BONFANTI, LASAGNA, FALLETTI, PEREIRO, FAVILLI

