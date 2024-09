Max Racing al Rally Porta del Gargano con tre equipaggi

Ultimi appuntamenti della stagione ACI Sport 2024, e la Scuderia Max Racing si prepara al 14° Rally Porta del Gargano con tre equipaggi in gara, tutti a caccia di punti decisivi per chiudere in bellezza la Coppa Rally di Zona (CRZ). La competizione avrà luogo questo fine settimana e vedrà protagonisti i piloti salentini Pasquale Protopapa, Mauro Leo e Nicola Rivellino.

Pasquale Protopapa, di Morciano di Leuca, navigato da Marco Cucinelli su Citroen C2 RS Plus 1600, punta a un’ottima prestazione. Mauro Leo, insieme a Marco Agagiù su Peugeot 208 RS Tb 1600, è alla ricerca dei punti necessari per vincere la classe e concludere il CRZ. Nicola Rivellino e Angela Moffa, campobassani in gara su Peugeot 106 1.2, cercano invece riscatto dopo il ritiro al Rally del Matese a causa di un guasto tecnico.

Tre navigatori della scuderia Max Racing affiancheranno piloti di altre squadre: Luigi Cerasi con Francesco Tuzzolino su Citroen C2 Vts 1.6 Plus, Matteo Bello con Alessio De Santis su Peugeot 208 R2b e Alessandro Manco con Daniele Pelagalli su Peugeot 106 A6.

Il programma del rally prevede l’inizio delle verifiche sabato 28 settembre, con lo shakedown e la partenza alle 17:30 da Vieste, seguiti dalle prime quattro prove speciali. La giornata di domenica vedrà altre sei PS, con arrivo finale alle 17:30, sempre a Vieste.

Nel frattempo, la Scuderia Max Racing celebra i risultati di due piloti impegnati lo scorso weekend: Andrea Pisano ha conquistato il secondo posto di classe nella cronoscalata Iglesias Sant’Angelo, mentre il giovane esordiente Giuseppe Mazza ha completato con successo la sua prima gara nella salita di Tiriolo su Suzuki Swift 1600 RS Plus.

