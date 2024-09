Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Veglie primo banco di prova

Archiviato con grande soddisfazione il debutto in campionato, in casa Azzurri Conversano è tempo di proiettarsi verso il primo match stagionale lontano dalle mura amiche. Nel pomeriggio di sabato 28 settembre, la banda del presidente Mino De Girolamo sarà ospite del Futsal Veglie, compagine leccese che all’esordio ha battuto la Volare Polignano con il punteggio di 8-4.

Successo convincente, dunque, per i salentini, che mette ancora più in guardia capitan D’Ecclesiis e compagni, costretti già alla seconda giornata a fare i conti con la trasferta più faticosa da un punto di vista logistico. Per l’occasione, mister Gianpiero Giliberti dovrà fare sicuramente a meno dell’indisponibile Donato Sibilia mentre verranno valutate nell’immediata vigilia le condizioni di Masi, Renna e Caradonna.

Ma, al di là di chi scenderà in campo, il tecnico conversanese attende conferme importanti da parte dei suoi, ben consapevole che il match con il Veglie rappresenta già un interessante banco di prova dopo l’ottima prestazione offerta all’esordio: col Cassano delle Murge, gli Azzurri hanno dimostrato carattere e spirito di gruppo, oltre a una condizione fisica invidiabile e fondamentale per conquistare i tre punti dopo il momentaneo pareggio biancoceleste.

Prima di concentrarsi e puntare definitivamente il mirino sulla trasferta leccese, in settimana, la squadra si è ritrovata a cena, alla presenza di dirigenza e vertici societari, per cementare ulteriormente lo spogliatoio e celebrare nel migliore dei modi l’ottimo avvio di campionato.

La sfida di Veglie sarà diretta da Gabriele Talucci e Simone Battista della sezione di Taranto. Al cronometro Gaetano Marvulli di Bari. Fischio d’inizio alle 16.00.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author