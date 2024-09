Futsal A2/M, Castellana C5: coach Rotondo, ‘Alziamo l’asticella’

Prosegue a ritmi incessanti il precampionato del Castellana C5 tra impegni amichevoli e sessioni di allenamento agli ordini di mister Andrea Rotondo e del preparatore atletico Gaetano Campanella.

Gli ultimi riscontri dal campo sono giunti in occasione del vittorioso test con il Futsal Noci, che ha confermato i progressi dei biancoblu: “E’ stato un banco di prova utile – ha spiegato il tecnico di Conversano –. I ragazzi stanno crescendo di condizione e lo hanno dimostrato anche al cospetto di una buona squadra come il Noci. Al di là del risultato, ininfluente in questa fase della stagione, sono soddisfatto della prestazione anche se sappiamo di dover lavorare per raggiungere livelli ottimali”.

Sull’esordio in campionato. “In questi ultimi giorni che ci separano dal match con l’Acri dobbiamo alzare l’asticella e prepararci al meglio per una gara sicuramente non facile. Per la maggior parte di noi sarà il debutto su un palcoscenico nuovo per cui servirà grande attenzione e un impeccabile approccio alla gara”.

Intanto, i vertici della Divisione Calcio a 5 hanno comunicato i raggruppamenti del secondo turno di Coppa della Divisione, competizione riservata agli Under 23. I castellanesi sono stati inseriti nel girone T con Itria Football Club, Bernalda Futsal, New Taranto C5 e Ferrandina Sport Accademy. La prima giornata è in programma martedì prossimo contro i giallorossoblu di Cisternino, mentre appena tre giorni più tardi ci sarà da sfidare il Bernalda.

Il cammino riprenderà poi il 20 novembre in occasione del match con la formazione tarantina e terminerà il 14 dicembre, giorno di Castellana-Ferrandina, ultima tappa del girone. Al turno successivo la prima classificata ed eventualmente anche la seconda qualora risulterà tra le migliori undici seconde classificate dei gironi a cinque e sei squadre.

