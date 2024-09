Pallamano, A Gold, la Junior ospita Publiesse Chiaravalle

Dopo due turni lontani dal Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con alterne fortune, torna a giocare in casa la Junior Fasano, che per la 4^ giornata della Serie A Gold 2024/25 ospiterà alle ore 19 di sabato, 28 settembre, la Publiesse Chiaravalle.

Con una vittoria nelle prime tre partite stagionali, la formazione biancazzurra è indubbiamente chiamata al successo, nonostante una situazione fisica non ottimale di alcuni atleti in rosa e pur rispettando al massimo la neopromossa compagine marchigiana, ancora a secco di punti in questa stagione da esordiente nel massimo campionato. Il roster a disposizione del tecnico Andrea Guidotti è comunque importante, facendone parte atleti di spessore come il portiere Valerio Sampaolo, il pivot Patricio Augusto Verdino ed i terzini Omar Santinelli, Hammouda Fehmi e Juan Pablo Cuello (in fase di recupero dopo un lungo infortunio).

“Ci aspetta una partita che dobbiamo vincere ad ogni costo – dichiara coach Domenico Iaia – senza guardare l’infermeria, perché non vogliamo crearci alibi, non essendo nel nostro stile. Dobbiamo vedere questo momento di difficoltà come un’opportunità per i ragazzi in rosa che hanno avuto meno spazio in passato, ed in particolar modo per i più giovani che potranno sfruttare questa vetrina per mettersi in mostra. Se saremo bravi a far questo, sono certo che faremo una grande prestazione”.

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming sul portale Pallamano TV (link www.youtube.com/watch?v=bxgQPW9UBvs), sarà arbitrata dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone.

