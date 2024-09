Taranto, Gautieri: “Dobbiamo fare risultato. So che questa squadra può dare di più”

Vigilia di campionato per il Taranto, che dopo aver rimediato due sconfitte di fila, ospita tra le mura amiche il Sorrento, nel tentativo di cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. Partita fondamentale in ottica classifica, lo sa bene il tecnico Carmine Gautieri, che in conferenza stampa ha così commentato lo stato di salute dei suoi: “Abbiamo analizzato la partita di Caserta, dove sotto il punto di vista tattico sino ad un certo punto ci siamo stati, poi abbiamo mollato. Perdere una partita così fa sì che il morale non sia dei migliori, ma ora dobbiamo lavorare sulla testa sui concetti, alzare la nostra autostima per provare a migliorare la situazione. Indipendentemente dal risultato serve il giusto equilibrio per commentare la partita. La gara di domani? È una partita importante come tutte le altre, affrontiamo una squadra spensierata. Sono di Sorrento e conosco bene l’ambiente, noi però non dobbiamo guardare agli avversari ma pensare solo a noi stessi. Abbiamo la necessità di fare risultato, se non ci arriviamo con la tecnica o con la tattica, dobbiamo arrivarci in un altro modo”.

Il tecnico poi parla dello stato di salute della squadra: “Fisicamente siamo migliorati moltissimo. Questa è una squadra che la preparazione non l’ha fatta, e ogni domenica ci relazioniamo con gruppi che lavorano insieme da molto più di noi. Sono convinto che questa squadra possa e debba fare di più. Dobbiamo essere bravi ad essere noi stessi, sempre, ad approcciare la partita in un certo modo portandola sino alla fine con lo stesso atteggiamento. Nelle ultime gare ritengo comunque ci sia qualcosa da salvare. Di buono ho visto il palleggio partendo dal basso, che ci ha permesso nella prima fase di partita abbiamo messo in difficoltà la Casertana”.

