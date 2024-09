Fidelis Andria, accordo con Francesco Felleca

Colpo in arrivo per la Fidelis Andria. La società del Presidente Di Benedetto ha chiuso l’accordo con Francesco Felleca, talentuoso esterno offensivo ex Brindisi, lo scorso anno protagonista con addosso la casacca della Cavese. Il classe ‘98 approda alla corte di mister Danucci da svincolato, dopo aver rescisso il contratto che lo legava ai blufoncè.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author