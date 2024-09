Coppa Italia Promozione, la Virtus Bisceglie elimina il Don Uva

Nessun gol nella stracittadina di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione. È la Virtus Bisceglie a qualificarsi alla fase successiva della competizione, a spese del Don Uva, in ragione del successo di misura conquistato nel confronto d’andata. Sul sintetico del “Di Liddo”, giovedì pomeriggio, è andata in scena una sfida tutt’altro che spettacolare: il gran caldo non ha certo aiutato i protagonisti della contesa.

Spazio, fra gli altri, a Sgarra e Ferrante nelle scelte iniziali di mister De Tommaso.

Partita priva di spunti di rilievo fino al 29’, quando Camporeale mette a segno una rete viziata da un precedente fallo di mano e subito annullata.

Opportunità al 30’ per Cubaj, lesto nel soffiare palla in pressing ad un avversario e calciare col sinistro dall’interno dell’area: bravo Troilo ad opporsi. Virtus vicinissima al vantaggio al 37’: punizione di Bovio, inzuccata di Genchi verso l’incrocio e gran colpo di reni dell’estremo biancogiallo. Don Uva pericoloso al 42’ con l’impreciso rasoterra in corsa di Conte.

Ripresa aperta dalla rocambolesca deviazione di Monopoli su un cross dal versante destro con il pallone che centra la traversa (49’). Ottimo Sibio al 50’ sul colpo di testa di Camporeale mentre il calcio piazzato di Genchi dalla distanza al 72’ si spegne sul fondo. L’espulsione di Amoruso per doppio giallo ha ulteriormente depotenziato il Don Uva, insidioso con il subentrato Petrignani sia all’89’ che al 92’ ma Sibio è bravo a sventare entrambe le minacce, consentendo, alla Virtus di festeggiare la qualificazione alla fase successiva in programma su doppio confronto il 10 e 24 ottobre con avversario da definire. Domenica, invece, Di Franco e compagni torneranno al “Poli” per affrontare la Molfetta Sportiva (start ore 15:30) con l’intento di ottenere il bottino pieno.

Don Uva Bisceglie-Virtus Bisceglie 0-0

Don Uva Bisceglie: Roberto Troilo, Amoruso, Preziosa (64’ Petrignani), Lullo, Cepele, Bruno (81’ Prasti), Cascione, Fatone (56’ Sinigaglia), Camporeale, D’Addato (91’ Garbetta), Conte (75’ Sallustio). A disp.: Tritto, Piazzolla, Davide Troilo, Antonio Ferrante. All.: Capurso.

Virtus Bisceglie: Sibio, Napoletano, Monopoli (75’ Dascoli), Sgarra (57’ Tommasi), Ferrante (71’ Cavorsi), Vecchio (57’ Losapio), Di Franco, Porcelli, Genchi (81’ Binetti), Cubaj, Bovio. A disp.: Sblendorio, De Giosa, Sibillano, Campanale. All.: De Tommaso.

Arbitro: Carlucci (Molfetta).

Assistenti: Gagliardi – Garofalo (Molfetta).

Note: ammoniti Ferrante, Camporeale, Cubaj, Sgarra, Di Franco. Espulso Amoruso al 71’ per somma di ammonizioni.

