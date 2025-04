Strage nel tarantino: quattro giovani vite spezzate sulla strada

LIZZANO – Quattro persone sono morte in seguito ad un terribile schianto. E’ pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 110 che collega Faggiano a Lizzano, nel territorio lizzanese, in provincia di Taranto, sono quattro le vittime, tutte giovanissime, due ragazzi e due ragazze. Tutti si trovavano a bordo di una Fiat Idea che per cause da accertare è finita fuori strada ribaltandosi per poi impattare violentemente contro un albero, all’uscita di una curva nei pressi di della centrale Enel di Lizzano. Per i quattro giovani che si trovavano a bordo, tra cui un minore, purtroppo non c’è stato nulla da fare: stando a quanto si è appreso sono tutti morti sul colpo: due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, mentre le altre due sono state estratte dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. Sul posto i Carabinieri di Manduria, la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco distaccamento di Manduria e i sanitari del 118.

L’allarme è stato dato intorno alle 2:30 dagli automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 118, ma quando i sanitari di pronto intervento sono giunti sul posto non c’era più nulla da fare.

