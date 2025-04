Pallamano A/M Gold: Sassari troppo forte, la Junior Fasano cede 34-24

La Junior Fasano cade nettamente in trasferta contro la Raimond Sassari nella 21a giornata di Serie A Gold. Il match si è concluso 34-24 per i sardi, con un pesante parziale di 10-2 ad inizio ripresa che ha indirizzato la gara in favore dei padroni di casa. Un passo falso per i campioni d’Italia in carica, ancora penalizzati dalle numerose assenze.

Primo tempo equilibrato, poi il crollo

L’avvio è stato caratterizzato da numerosi errori su entrambi i fronti, con Sassari che ha trovato il primo break (4-1 all’8’) e Fasano capace di rientrare fino al -2 (5-3 al 13’). Tra il 15’ e il 19’ i sardi allungano sul +6 (11-5), ma la Junior riesce a rimanere in partita e chiude il primo tempo sotto solo di due lunghezze (15-13).

In apertura di ripresa, però, i pugliesi si sciolgono: tra il 31’ e il 44’ Sassari firma un parziale di 10-2 che vale il +10 (25-15), chiudendo di fatto la contesa. Nel finale Fasano accorcia solo parzialmente, senza mai impensierire i padroni di casa.

Le parole di coach Iaia

«Nel primo tempo abbiamo lottato con agonismo – ha commentato il tecnico Domenico Iaia – poi è venuta fuori la stanchezza e la mancanza di soluzioni offensive. Buona la prova difensiva e positivo l’esordio di Andrea Guarini. Ora lavoriamo per chiudere al più presto il discorso salvezza».

Raimond Sassari-Junior Fasano 34-24 (15-13)

Raimond Sassari: Pavani, Aldini 2, Nardin 4, Mura 1, De Oliveira 4, Bronzo 5, Fadda, Delogu 5, Coppola 4, Hamidovic 4, Bomboi, Spanu, Brzic 3, Miri 1, Codina Vivanco 1. All. Durkovic.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 2, Corcione 1, Rodriguez 2, Pugliese 5, Leban, Cantore 6, Vinci, Cardozo 3, Mizzoni 2, Legrottaglie, Beorlegui 3, Rubino. All. Iaia.

Arbitri: Dionisi – Maccarone.

Risultati 21a giornata

Raimond Sassari-Junior Fasano 34-24

Brixen-Chiaravalle 34-33

Conversano-Bozen 33-27

Camerano-Cassano Magnago 27-28

Pressano-Albatro Siracusa 24-31

Sparer Eppan-Cingoli 34-35

Merano-Secchia Rubiera 30-24

Classifica

Cassano Magnago 33

Albatro Siracusa 33

Conversano 32

Raimond Sassari 31

Merano 31

Bozen 25

Brixen 24

Junior Fasano 18

Sparer Eppan 15

Chiaravalle 14

Cingoli 14

Pressano 13

Camerano 6

Secchia Rubiera 5

Prossimo turno (9 aprile)

Cassano Magnago-Raimond Sassari

Chiaravalle-Camerano

Cingoli-Pressano

Bozen-Sparer Eppan

Merano-Brixen

Junior Fasano-Conversano

Secchia Rubiera-Albatro Siracusa

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author