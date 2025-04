Futsal B/M, Bernalda: il 3-1 alla capolista Soverato vale la salvezza

Il Bernalda Futsal chiude con una prestazione da incorniciare la stagione regolare del campionato in casa, battendo per 3-1 la capolista Soverato già promossa. Una vittoria di prestigio che consente ai lucani di di festeggiare la salvezza matematica con una giornata d’anticipo.

La gara

Al PalaCampagna di Bernalda, i padroni di casa scendono in campo determinati e sbloccano il match già al 3’ con una precisa conclusione di Grossi. Il Soverato reagisce e trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza di Ecelestini al 6’. Ma i rossoblù non si scompongono e al 10’ tornano in vantaggio grazie a Gallitelli, lesto ad approfittare di un errore difensivo ospite.

Nel secondo tempo, dopo un rigore fallito da Piovesan che colpisce la traversa, il Bernalda trova il gol del definitivo 3-1 con Eletto, abile a finalizzare uno schema da calcio d’angolo. Il Soverato prova a riaprire la partita, ma il portiere Zito è sempre pronto a sventare ogni tentativo, compresi quelli insidiosi di Santaguida e Piovesan.

Le parole del dirigente Ranieri

A fine gara, il dirigente Vittorio Ranieri ha elogiato l’impegno della squadra: «Ai ragazzi non possiamo rimproverare nulla, hanno dato tutto anche in piena emergenza. Siamo arrivati a questa sfida privi di due titolari come Ruffo e Lupo, ma chi è sceso in campo ha dimostrato grande cuore e determinazione». Dopo la sosta, il Bernalda tornerà in campo il 26 aprile. «Sarà fondamentale recuperare gli infortunati e allenarsi con intensità – ha aggiunto Ranieri –. Vogliamo prepararci al meglio per il rush finale e chiudere bene un’annata complicata, ma che ci ha visto centrare l’obiettivo salvezza».

Bernalda Futsal-Soverato 3-1

Marcatori: 3’ pt Grossi, 6’ pt Ecelestini, 10’ pt Gallitelli, st Eletto)

Bernalda: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Iannuziello, Cirigliano, Gallitelli, Grossi, Sarli, Digiorgio, Benedetto. All. Marcio Volpini.

Soverato: Panetta, Santise, Caninio, Frustace, Rotella, Ecelestini, Piovesan, Marascio, Donato, Santaguida.

Arbitri: Ciniero (Brindisi), De Gennaro (Molfetta); cronometrista: Ferra (Policoro).

Ammoniti: Grossi (B), Santaguida (S), Sali (B).

