Colosso giapponese Tmeic a Bari: 40 assunzioni subito, 60 in arrivo

Il colosso giapponese Tmeic, joint venture tra Toshiba e Mitsubishi Electric, inaugura la sua prima sede italiana a Bari. L’appuntamento è per martedì 16 aprile alle ore 10:30 nella zona industriale, in viale Francesco De Blasio.

L’azienda, leader globale nei sistemi elettrici e di automazione industriale, parte con 40 assunzioni iniziali e prevede la stabilizzazione di altri 60 dipendenti, in gran parte ingegneri. Un investimento che rafforza la presenza di Tmeic in Europa, puntando sulla Puglia per crescere nei settori della decarbonizzazione, digitalizzazione e transizione energetica.

Con oltre 5.000 dipendenti nel mondo e fabbriche in Giappone, Cina, India e Stati Uniti, Tmeic vanta un fatturato annuo superiore ai 2 miliardi di euro. Produce motori elettrici di media tensione, sistemi di accumulo Bess, Ups industriali, convertitori per l’idrogeno e soluzioni per processi industriali avanzati.

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, Kazuhiko Tamemoto (managing director di Tmeic Europe), il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author