Basket, Virtus Molfetta attesa dalla difficile trasferta di Sala Consilina

La Virtus c’è e si giocherà l’accesso ai playoff promozione sino in fondo. E’ questo un messaggio forte e chiaro lanciato già domenica scorsa all’esordio nei Play-in gold contro Reggio Calabria. Proprio contro i calabresi, la formazione biancoazzurra ha dimostrato di essere una squadra solida, che non a caso ha chiuso la regular season in testa alla classifica.

Il successo di domenica scorsa, seppure arrivato soltanto nei minuti finali, ha contribuito a dare agli uomini di coach Carolillomaggiore consapevolezza delle proprie forze. Tutto questo in vista dei due prossimi impegni lontani dal Pala Poli, che da inizio stagione si è rivelata essere una vera roccaforte per la DAI Optical.

I prossimi due impegni in trasferta saranno l’ulteriore banco di prova di questa squadra. Domenica 10 marzo alle ore 18 presso il Centro Sportivo di Contrada Camerino a San Rufo, la Virtus se la vedrà contro Pallacanestro Sala Consilina, una delle formazioni più attrezzate al salto di categoria. La vittoria ottenuta con Reggio Calabria è stata un toccasana per il morale della squadra, che ha iniziato a tastare la consistenza di altri roster, sinora sconosciuti e mai affrontati.

La buona pallacanestro giocata nei primi due quarti, è via via sfumata a partire dal terzo quarto quando la difesa ha concesso di più e l’attacco non è stato così efficace tanto quanto nei primi dieci minuti di gioco. Spunti da cui ripartire in vista delle prossime gare che avranno un grado di difficoltà superiore. La squadra ha ben lavorato durante questa settimana e si è detta pronta ad affrontare una nuova sfida contro l’unica squadra campana del girone affrontabile nei Play-in gold.

A circa un mese dal suo esordio con la maglia biancoazzurra, è tornato a parlare Mirko Gloria tra i neo acquisti in casa Virtus. «Sono soddisfatto e orgoglioso di far parte di questa famiglia c’è tanto entusiasmo anche per l’immediato primo posto solitario in questo nuovo torneo – ha commentato -. Questo gruppo è costituito da ragazzi in gamba, guidati da uno staff altrettanto in gamba e competente. Adesso ci aspetta una trasferta importante contro una squadra che gioca una buona pallacanestro e noi dobbiamo essere concentrati per 40 minuti perché parliamo di un avversario che se lasciato giocare ti punisce. Dobbiamo praticare un gioco veloce non permettendo agli avversari di ragionare troppo. A un mese dal mio esordio in Virtus mi sento di ringraziare il nostro pubblico che ci sostiene sempre e comunque anche nei momenti di difficoltà».

Quella di domenica sarà sicuramente una partita dura e complessa sotto tutti i punti di vista. Pallacanestro Sala Consilina è una squadra ben attrezzata, tra le candidate al salto di categoria, così come dimostrato anche nella prima fase di questa stagione. Ha chiuso il Girone H di Serie B Interregionale al terzo posto in classifica con 32 punti alle spalle di Ragusa e Orlandina.

Per via della classifica acquista dalla prima fase, Sala Consilina è ripartita da 6 punti in classifica ed è balzata a quota 8 dopo la vittoria della scorsa settimana contro Angri. Ed è proprio in riferimento a questo match che traspare tutta la forza di una squadra che ha vinto su un campo difficile come Angri, partendo da uno svantaggio di dieci punti e chiudendo il match con un vantaggio di 8 lunghezze (e in alcune fasi del match avendone anche 15). Come visto dalla partita contro Angri, Pallacanestro Sala Consilina è una squadra bilanciata sia a livello offensivo che difensivo potendo contare su validi elementi del calibro di Erkmaa, Moretti, Biordi, Enihe, Triassi, Balciunas.

