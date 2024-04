Basket C/M, NM Corato supera Apricena e centra la salvezza

La Nuova Matteotti Corato si aggiudica nettamente contro la Fortitudo Basket Apricena l’ultimo atto del campionato di Serie C Unica con il perentorio punteggio di 100-68 e, complice la contemporanea sconfitta di Altamura a Matera, si posiziona al nono posto in classifica a quota 18 punti.

Ma soprattutto ottiene la salvezza aritmetica senza disputare i play out grazie al successo esterno di Mola a Messina nell’ultima giornata dei play out di Serie B Interregionale.

Coach Verile schiera dal primo minuto Gatta, Pekic, Latella, Seye e Cicivè. Dall’altra parte coach De Florio si affida a D’Annunzio, Mirando, Ferrara Ferrara, Scarponi e De Letteriis.

Partita mai in discussione con i padroni di casa che prendono le redini della partita sin dai primi minuti di gioco e, dopo un primo quarto equilibrato dove Apricena è riuscita a tenersi in linea di galleggiamento, hanno preso il largo nel terzo quarto, raggiungendo i trenta punti di vantaggio grazie ad un break di 9-0 e controllando il match senza troppi patemi d’animo fino alla sirena finale del PalaLosito.

Encomiabile l’atteggiamento di tutti i ragazzi di coach Verile che, nonostante la posta in palio praticamente nulla e soprattutto con il pensiero rivolto al match di Messina, hanno onorato al meglio l’ultima partita di campionato con una prestazione sontuosa soprattutto nella metà campo offensiva.

In particolare, spiccano le prove di Angarano, Martinelli e Allegretti che, nel loro ultimo anno da under, hanno dimostrato che, con sacrificio e dedizione, è possibile ricoprire un ruolo da protagonista anche in un campionato ostico come la Serie C: ancora una volta i giovani sono stati il fiore all’occhiello della Nuova Matteotti Corato, in attesa del ritorno sul parquet dello sfortunatissimo D’Imperio che, a causa di un grave infortunio, ha saltato tutta la seconda metà della stagione.

NUOVA MATTEOTTI CORATO-FORTITUDO BASKET APRICENA 100 – 68

CORATO: D’Imperio n.e., Gatta 7, Latella 8, Pekic 23, Cicivè 13, Martinelli 12, Angarano 10, Seye 19, Mazzilli 4, Allegretti 4, Bojang n.e.. Coach: Verile.

APRICENA: A.Febbraro, Mirando 14, Ferrara Ferrara 4, Di Lella, M.Febbraro, Scarponi 16, De Letteriis 12, D’Annunzio 16, Matarese 6. Coach: De Florio.

Parziali: 22-14; 49-34; 79-51; 100-68.

Arbitri: Stanzione di Molfetta e Agresta di Brindisi.

