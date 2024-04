Basket, Play-in Gold: la Virtus Molfetta si sveglia troppo tardi

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si sveglia troppo tardi e nonostante un ottimo terzo quarto e un discreto ultimo quarto cade sotto i colpi dei padroni di casa. Capo d’Orlando vince, riscatta la sconfitta del Pala Poli e si aggiudica l’ultimo match dei Play-in Gold con risultato di 92-83. La Virtus, invece, chiude quarta in classifica alle spalle di Orlandina, Ragusa e Salerno.

Tanti i rimpianti dei biancoazzurri per una partenza troppo soft contro un’avversaria tosta che con il suo miglior realizzatore, Gatti, ha da subito aggredito la Virtus. Dopo quella stessa partenza leggera vista la scorsa settimana in casa contro Ragusa, gli uomini di coach Carolillo commettono lo stesso errore andando sotto addirittura di 21 punti.

Primo quarto assolutamente da dimenticare per la Virtus costretta dopo poco più di un minuto ad inseguire sul 5-0. Per i biancoazzurri va a segno dapprima Paglia con una tripla e poi Calisi con un solo libero dei tre assegnati. Sul 13-4 il momento si fa difficile per gli ospiti che provano con tanta difficoltà a rientrare in partita con Stefanini e Paglia. I siciliani non sbagliano un colpo come dimostrano le tre triple consecutive di Gatti che porta i suoi a +17. La tripla di Calisi e i due punti successivi di Gloria chiudono sul 34-15i primi dieci minuti da incubo per la Virtus sotto di 19 punti.

I secondi dieci minuti sono ugualmente complessi per i biancoazzurri. Dopo Calisi, è Gloria a realizzare il 20esimo punto per la DAI Optical che, tuttavia, prova a cambiare ritmo alla gara nonostante un passivo importante. Sul 44-25, Sirakov non sbaglia i due liberi dalla lunetta, mentre Aramburu permette ai suoi di rifiatare e tentare la scalata. È ancora lo spagnolo a realizzare per la Virtus altri due punti che chiudono il secondo quarto sul 53-34 in favore di Capo d’Orlando.

Nel terzo quarto accade quello che non ti aspetti. I padroni di casa calano vistosamente, mentre la Virtus Molfetta torna dalla pausa lunga con un piglio totalmente differente. Aramburu realizza la tripla del -18 e poco dopo torna a ridurre le distanze dai siciliani nuovamente con una bomba da tre punti. La Virtus alza la percentuale dei tiri da tre e va a segno ancora con Calisi con le distanze che si accorciano a 9 lunghezze. Nel mezzo il mini break di Capo d’Orlando che torna a fare punti con il solito Gatti permettendo così ai padroni di casa di scavare un altro importante vantaggio sul 69-55. La risposta Virtus è immediata tanto che il finale di quarto è tutto di marca biancoazzurra.

Nell’ultimo minuto e mezzo di gioco vanno a segno Gloria e successivamente con due triple prima Paglia e poi Sirakov che riaprono il match sul 70-63 alla fine del terzo quarto. Da -19 a -7, l’Infodrive Orlandina dilapida il vantaggio e alla metà dell’ultimo quarto va addirittura sotto. Con due liberi realizzati, Calisi porta la Virtus a-3 e tiene testa alla reazione siciliana con Stefanini e Gloria. Il primo vantaggio biancoazzurro arriva di lì a poco e porta la firma di Andrea Calisi che, con una tripla, firma il 75-76. Virtus che si porta anche a + 3 sugli avversari, ma il vantaggio, tuttavia, dura pochissimo: Capo d’Orlando non si disunisce e sfrutta positivamente tutte le occasioni a disposizione. Due triple consecutive dei padroni di casa spezzano le gambe ai biancoazzurri che devono arrendersi sul risultato di 92-83.

Capo d’Orlando chiude prima in classifica con 18 punti, mentre la Virtus (anche in virtù della vittoria di Salerno) chiude al quarto posto con 16 punti. La stagione biancazzurra continua con la prima sfida dei playoff che partiranno tra l’8 e il 9 maggio con gara 1 da disputarsi al Pala Poli. L’avversario sarà Sala Consilina.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 18, Sirakov 7, Calisi 21, Stefanini 6, Formica 0, Paglia 9, Gloria 19, Giorgini 3, Annese ne, Mezzina ne. All. Carolillo

Infodrive Orlandina Basket: Palermo 21, Carida 7, Jasaitis 17, Gatti 26, Moltrasio 3, Favali 1, Marini L. 6, Agbortabi 6, Mentonelli 5. Marini D 0. All. Bolignano

