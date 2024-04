Basket B/M, Lions Bisceglie: Matej Petrovic rinforzo per i playout

Un puntello per i Lions Bisceglie in vista del primo turno dei playout di Serie B Nazionale Old Wild West. Il club nerazzurro potrà contare sulle prestazioni di Matej Petrovic, ala di due metri classe 2005 originaria di Brcko, in Bosnia-Erzegovina, in forza al Basket Corato con cui ha appena concluso una stagione soddisfacente, centrando una brillante salvezza in B Interregionale e l’accesso agli spareggi interregionali della Dng (Under 19 Eccellenza).

Il suo contributo in termini di energia e sotto il profilo tattico, potendo ricoprire sia il ruolo di ala piccola che quello di ala forte, risulterà senz’altro fondamentale per il lavoro del team. La dirigenza dei Lions Bisceglie esprime gratitudine nei confronti della società coratina per la collaborazione prestata.

Matej Petrovic si è già aggregato al gruppo e sarà a disposizione di coach Agostino Origlio a partire dalla prima sfida della serie con Vicenza, in programma lunedì 29 aprile al PalaDolmen con palla a due fissata per le ore 20:30. Il secondo atto si giocherà sempre a Bisceglie mercoledì 1° maggio alle 18:30.

Porte aperte al pubblico per entrambi gli incontri: l’ingresso sarà gratuito per tutti. Una scelta chiara per richiamare sugli spalti il maggior numero possibile di sostenitori dei Lions dalla città e dall’intero territorio. Gara3 è in calendario a Vicenza domenica 5 maggio con inizio alle 17:30 mentre l’eventuale quarto confronto si svolgerà sempre in Veneto martedì 7 maggio alle 20:30. Gara5, qualora si rendesse indispensabile, avrebbe luogo domenica 12 maggio al PalaDolmen (ore 18:30). La formazione vincitrice guadagnerà il pass per la B Nazionale 2024-2025 mentre quella sconfitta disputerà il secondo turno contro la perdente dell’incrocio fra Padova e Ozzano.

