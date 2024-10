Basket A2/M, Nardò scrive la storia: battuta la Fortitudo Bologna

La HDL Nardò Basket compie l’impresa e, per la prima volta nella sua storia, sconfigge la Fortitudo Bologna, cambiando le sorti di una stagione finora opaca. Contro i giganti della Effe, i ragazzi di coach Dalmonte hanno sfoderato una prestazione straordinaria, fatta di tecnica, cuore e determinazione, conquistando due punti fondamentali.

Protagonisti della serata Woodson (24 punti), Mouaha (18) e Stewart Jr. (17), decisivi nei momenti chiave, ma il successo è frutto di una prova corale, dove l’energia, la difesa e l’efficacia offensiva hanno fatto la differenza.

Il supporto del pubblico granata è stato commovente, spingendo Iannuzzi e compagni verso l’apoteosi finale, con il Pala San Giuseppe trasformato in una vera bolgia.

La cronaca

L’inizio del match è stato segnato da una certa tensione per Nardò, mentre la Fortitudo Bologna trovava il canestro con fluidità e precisione. Nonostante le difficoltà, le triple di Mouaha e Stewart Jr. hanno tenuto il Toro in partita, chiudendo il primo quarto sul 16-23.

Nel secondo quarto, una reazione di orgoglio ha portato Nardò a recuperare il gap con un break culminato in un’incursione di Mouaha, che ha costretto Bologna al time-out sul 27-27. La partita è diventata una battaglia intensa ed emozionante, con l’asse Woodson-Stewart Jr. che ha portato Nardò in vantaggio, anche se Bologna ha risposto colpo su colpo. Le giocate decisive di Woodson hanno permesso a Nardò di chiudere il secondo quarto avanti 43-42.

Nel terzo quarto, Bologna ha provato ad allungare con Gabriel, ma Ebeling ha mantenuto viva la speranza granata con una tripla fondamentale. Nonostante un passaggio complicato che ha visto Bologna arrivare al +10, Nardò non ha mollato, chiudendo il terzo quarto sul 55-63.

L’ultimo quarto è stato una guerra di nervi. Woodson ha guidato la rimonta, e la tripla di Stewart Jr. ha portato Nardò al -1. Con Bologna in difficoltà, Iannuzzi ha segnato il canestro del +1, mentre Gabriel ha perso la testa, venendo espulso per un tecnico. Woodson ha poi firmato il +5, e nonostante gli ultimi tentativi di Bologna, Nardò ha chiuso la partita sul punteggio di 82-77, con gli spalti in festa.

Una serata indimenticabile per il popolo granata, che ha visto scrivere una nuova pagina di storia.

