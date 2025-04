Puglia Mobility Game: più usi bici e mezzi pubblici, più guadagni

È stato presentato, a Palazzo di Città di Fasano, il progetto Puglia Mobility Game (PMG), coordinato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e finanziato con i fondi del PNRR nell’ambito della missione “Istruzione e Ricerca”.

L’iniziativa, parte integrante del programma “RAISE – Robotics and AI for Socio-Economic Empowerment”, coinvolge attivamente i comuni di Fasano, Monopoli e Polignano a Mare con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile attraverso un’esperienza di gioco interattiva e incentivante.

Il cuore del progetto è l’uso della gamification: cittadini maggiorenni che si sposteranno in bicicletta o con mezzi pubblici accumuleranno punti, da convertire in voucher da spendere negli esercizi commerciali locali. Il sistema di rilevamento e certificazione dei tragitti è affidato alla tecnologia Pin Bike, già attiva in oltre 30 città europee.

Tre le modalità di gioco previste:

Gaming Inclusivo: premi proporzionali ai chilometri percorsi in modo sostenibile (montepremi 47.175 €);

Gaming Competitivo: classifica dei partecipanti più virtuosi (montepremi 33.375 €);

Gaming Solidale: donazioni a realtà no-profit locali (montepremi 9.450 €).

L’iniziativa si propone di ridurre l’uso dell’auto privata, stimolare il benessere fisico e valorizzare il commercio di prossimità. Il progetto partirà ufficialmente il 28 aprile 2025 e si concluderà il 31 agosto 2025. I partecipanti possono iscriversi dal 7 aprile tramite l’app Pin Bike.

«Più pedali, più usi il trasporto pubblico, più sei premiato – ha spiegato la prof.ssa Angela Stefania Bergantino, coordinatrice del progetto –. È un modello virtuoso che mette al centro ambiente, salute ed economia locale».

Soddisfazione anche da parte delle amministrazioni comunali: «Questo progetto è una sfida moderna per città più sane e vivibili», ha dichiarato il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

Per partecipare, è necessario risiedere, lavorare o studiare nei tre comuni coinvolti e disporre di uno smartphone compatibile. I kit per l’attivazione del gioco saranno disponibili dal 16 aprile presso gli info-point comunali.

Il Puglia Mobility Game si presenta come un’iniziativa replicabile anche in altri territori, con l’ambizione di diffondere una cultura della mobilità attiva e sostenibile in tutta la regione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author