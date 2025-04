Controlli nel Leccese: 42enne arrestato per droga, ritirate 7 patenti

Un’ampia operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri delle Compagnie di Gallipoli e Campi Salentina, con l’impiego di diverse pattuglie nelle principali aree del Salento. Sono state identificate oltre 200 persone e controllati 90 veicoli, con il ritiro di 7 patenti per guida in stato di ebbrezza. Contestate anche 15 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 4 per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nel corso dei controlli, i militari della Tenenza di Copertino, insieme al NORM della Compagnia di Gallipoli, hanno arrestato in flagranza un 42enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 150 grammi di droga: 135 grammi di cocaina, 15 di hashish e 1 di eroina. Oltre alla droga, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 1.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. L’operazione rientra in un più ampio servizio straordinario dell’Arma volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla tutela della sicurezza pubblica.

