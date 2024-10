Basket A2/M, Valtur Brindisi beffata a Rieti nel finale

La Valtur beffata nel finale sul campo della Real Sebastiani Rieti. Prendendo il tiro che poteva valere il supplementare, Laquintana calpesta la linea dei tre punti, così il suo canestro vale solo due punti e Rieti può festeggiare la vittoria per 74 a 73.

Un successo che sembrava nelle mani dei pugliesi fino a oltre 35 minuti nel match, poi i padroni di casa hanno dato tutto per rimontare la doppia cifra di svantaggio accumulata, coronando la rimonta con una vittoria importantissima.

Per Brindisi un’altra sconfitta maturata sul finale, ma una prestazione di altissimo livello, avendo condotto per gran parte il match e giocando un’ottima pallacanestro. Rieti raggiunge Rimini e Cantù in cima alla classifica, Brindisi rimane penultimo a quota due con Cento.

E domenica, nel Pala Pentassuglia, il derby pugliese con l’HDL Nardò.

REAL SEBASTIANI RIETI–VALTUR BRINDISI: 74-73 (15-18, 27-39, 49-56, 74-73)

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 4 (2/3, 6 r.), Piunti 9 (2/4, 1/1, 5 r.), Johnson 13 (3/9, 0/4, 8 r.), Sarto 7 (2/2, 1/3), Cicchetti 5 (2/5, 3 r.), Pollone 10 (2/3, 1/3, 3 r.), Lupusor 7 (3/6, 0/1, 5 r.), Spanghero 13 (0/1, 4/6, 1 r.), Piccin(0/1), Monaldi 6 (2/7 da tre, 1 r.), Mattia ne. Coach: Rossi.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana (0/2, 0/2, 1 r.), Arletti 7 (3/5, 0/2, 6 r.), Del Cadia (6 r.), Fantoma(0/1 da tre, \ r.), De Vico 17 (4/6, 3/5, 2 r.), Radonjic 3 (0/1, 1/2, 6 r.), Calzavara 17 (2/5, 4/6, 4 r.), Allen 14 (4/11, 1/6, 3 r.). Jahier ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Rudellat – Tirozzi – Agnese.

NOTE – Tiri liberi: Rieti 15/20, Brindisi 6/9. Perc. tiro: Rieti 25/59 (9/25 da tre, ro 10, rd 24), Brindisi 29/61 (9/24 da tre, ro 10, rd 26).

