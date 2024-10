Valtur Brindisi, ufficiale l’arrivo dell’ala Ivan Almeida

È ufficiale, Ivan Almeida è una nuova ala della Valtur Brindisi. Le parti hanno raggiunto un accordo di due mesi con il classe 1989 originario di Capo Verde con passaporto portoghese. In seguito il comunicato del club:

“Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver siglato un accordo valido per due mesi con l’atleta Ivan Almeida, ala classe 1989 originaria di Capo Verde con passaporto portoghese.

Un innesto di caratura internazionale per il roster biancoazzurro, uno sforzo societario necessario per permettere alla squadra di esprimersi nel migliore dei modi nonostante il difficile periodo a livello di infortuni e assenze.

Almeida ha giocato nei massimi campionati europei di prima divisione in Francia, Israele, Italia, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca e vanta un palmares da tre titoli consecutivi vinti in Portogallo dal 2021 al 2024 con il Benfica a quasi 12 punti, 4.5 rimbalzi e 2.5 assist di media nel triennio, squadra con cui conquista la Portuguese Cup 2022/23, la Super Cup 2023 e la League Cup 23/24.

In Polonia vince due titoli nazionali nel 2018 e 2019 alla media di 15.3 punti, 4.9 rimbalzi e 4.6 assist con il 40.5% da tre punti e la Polish Super Cup 2017 da MVP del match realizzando 23 punti in finale.

Negli ultimi mesi ha aggiunto nella propria bacheca personale anche la Libya Supercup Champs 2024 con il club Al Ahil Tripoli, protagonista nell’ultima edizione della Basketball Africa League.

Almeida ha rappresentato Capo Verde alla Coppa del Mondo FIBA nelle Filippine-Giappone-Indonesia lo scorso anno, manifestazione in cui ha riportato una media di 11.6 punti e 4.4 rimbalzi a partita.

‘El Condor’ atterrerà a Brindisi nella giornata di domani e sarà a disposizione di coach Piero Bucchi a partire dalla prossima giornata di campionato in programma domenica al PalaPentassuglia“.

