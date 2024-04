Basket B/M, Lions Bisceglie: ai playout sarà sfida con Vicenza

Il colpo più atteso nel momento cruciale. La fondamentale vittoria centrata sul parquet di Ozzano ha consentito ai Lions Bisceglie di concludere la regular season del gruppo B di Serie B Nazionale OldWild West al 14° posto in classifica, guadagnando così il fattore campo nella serie playout al meglio delle cinque gare con Vicenza, 17esima.

Il dodicesimo acuto certifica l’immensa volontà d’animo della squadra, decisa a riscattare un’annata caratterizzata da troppi episodi sfortunati e a conquistare la salvezza. Il passo compiuto grazie al successo autorevole ottenuto in terra emiliana (il quarto in trasferta) è di quelli significativi e conferma la propensione del team a non lasciare nulla alle altre compagini che dovranno giocarsi la permanenza, considerando il 2-0 negli scontri diretti maturato ai danni di Padova, Ozzano e Vicenza.

Dip e compagni hanno approcciato la partita da “all in” con attenzione e lusinghiera applicazione difensiva, prendendo le redini del punteggio fin dall’avvio del secondo quarto: la tripla di Fontana è valsa il primo dei diversi +7 siglati da Bisceglie nel corso del confronto (19-26). Sorretta dal lungo Filippini (16 punti e 8 rimbalzi), Ozzano ha ricucito il gap ma gli ospiti, grazie al canestro pesante di Rodriguez, hanno rimarcato le distanze (28-35 al 16’).

Una tendenza replicata anche a ridosso dell’intervallo (35-42) e nel cuore del terzo periodo (45-52 con Tourè a bersaglio). I Lions hanno provato l’ennesimo allungo con Rodriguez sugli scudi (due bombe consecutive) e Rubinetti per il +11 (52-63) ma il collettivo di coach Conti, trascinato da Abega (17 punti), ha raschiato il fondo del barile rispondendo con un break di 14-2, trovando perciò il 66-65 a sei minuti dal termine.

I viaggianti, nella fase più calda della contesa, hanno tirato fuori gli artigli: Chiti e Chessari i protagonisti in fase realizzativa di una progressione inarrestabile, marchiata a fuoco da Rubinetti, implacabile dal perimetro per il +16 (69-85).

Un’affermazione netta e meritata che, incrociata ai risultati giunti dagli altri campi, ha materializzato il miglior scenario possibile per i nerazzurri. Tre vittorie a spese di Vicenza consentirebbero di festeggiare la salvezza e le prime due partite (giorni e orari da definire) si giocheranno al PalaDolmen. La grande mobilitazione per sostenere i Lions sugli spalti è già cominciata.

OZZANO-BISCEGLIE DEI LEONI 73-86

Ozzano: Bechi 13, Abega 17, Bastone 13, Cortese 9, Filippini 16, Myers 3, Martini 2, Balducci, Terzi. Ne: Zanasi, Zambianchi. All. Conti.

Lions Bisceglie: Chessari 18, Chiti 22, Fontana 6, Abati Tourè 4, Dip 4, Rodriguez Suppi 19, Rubinetti 11, Divac 2, Cepic. Ne: Torino. All. Origlio.

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo (Genova) e Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento).

Parziali: 16-17; 37-42; 58-63.

Nota: usciti per cinque falli Cepic, Filippini e Cortese. Tiri da due: Ozzano 20/41, Bisceglie 14/33. Tiri da tre: Ozzano 5/24, Bisceglie 12/33. Tiri liberi: Ozzano 18/26, Bisceglie 22/28. Rimbalzi: Ozzano 46, Bisceglie 39. Assist: Ozzano 12, Bisceglie 18.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author