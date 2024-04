Basket B/M, CJ Taranto chiude in bellezza battendo Chieti

Tanti sorrisi, gli abbracci e le pacche sulle spalle. Il CJ Basket Taranto chiude in bellezza il suo campionato di serie B Nazionale. Nell’ultima giornata di regular season del girone B i rossoblu battono la Lux Basket Chieti per 85-75 concedendo il bis rispetto al successo di 14 giorni fa contro Mestre.

Una grande prova, ancora una volta, da parte della squadra di coach Cottignoli capace di condurre sempre davanti nel punteggio sfruttando le caratteristiche dei propri giocatori, senza troppi cali e black out contro un Chieti.

Tutti gli effettivi si sono espressi su grandi livelli, chiudendo in doppia cifra, nessuno escluso con Ragagnin a quota 18, Reggiani 16 e Conte 15 (entrambi in doppia doppia, addrittura 18 rimbalzi per il capitano), Chiapparini 14, Ambrosin e Kovachev 11. Immancabile l’apporto dei ragazzi Virtus dalla panchina con tanti minuti per Montanaro.

Coach Cottignoli conferma il quintetto delle ultime gare con Ragagnin, Reggiani, Conte, Ambrosin e Kovachev. Coach Aniello senza Maggio e con Ciribeni in panca solo per onor di rima, mette in campo l’ex Cena, Bera, Reale, Masciopinto e Febbo.

Taranto parte col piede giusto con Reggiani e la tripla di Ragagnin. Chieti ci mette qualche possesso ma entra in partita e la ribalta con il gioco da tre punti di Berra ma soprattutto l’ex Cena che infila la tripla del sotpasso, 7-10. Capitan Conte risponde con la stessa moneta pareggiando a 10.

La partita è piacevole, giocata su buoni ritmi, le due squadre senza pressioni di classifica si affrontano apertamente, sembra a tratti una partita di offseason. A rompere l’equilibrio ci pensa Chiapparini che risponde alla messa in campo con la tripla del 21-17.

Chieti non ci sta e con Reale e Febbo la ribalta di nuovo con un 5-0 di break. Il CJ rimette il naso avanti con la tripla di Ragagnin, di nuovo punto a punto, a sparigliare il punteggio quasi sulla sirena del primo quarto ci pensa ancora Chiappartini col canestro del 27-24.

In apertura di secondo quarto Ambrosin firma il +5 poi si accende Masciopinto, la sua prima tripla vale il nuovo pari a 31, la seconda il sorpasso 33-34. Se Masciopinto chiama, Reggiani risponde, controsorpasso e break di Taranto a firma Chiapparini e Kovachev, 9-0 per il +8 rossoblu che costringe Chieti al timeout.

Da cui esce lo schema per la tripla di Reale, Taranto non si scompone e costruisce un gran contropiede con schiacciata di Reggiani imbeccato da Ambrosin, c’è anche showtime e il PalaMazzola gradisce. Anche se il solito Masciopinto prima dell’intervallo mette un paio di canestri che riducono il gap, Taranto va così all’intervallo avanti “solo” 47-44.

Taranto esce forte dagli spogliatoi. Ambrosin inizia indiavolato il terzo quarto, 7 punti in fila, non è da meno Ragagnin, 2 canestri di sola retina, 11-4 di parziale per il +10 CJ. Febbo e Masciopinto infilano però due triple che dimezzano il divario, e allora c’è bisogno del cuore del capitano, che trova un paio di canestri, qualche viaggio in lunetta, e consente a Taranto di chiudere alla sirena avanti 66-58.

L’ultimo quarto della stagione lo inizia alla grande il CJ: tripla di Ragagnin e canestro di Reggiani con assist di Chiapparini, +13 e massimo vantaggio della partita. Chieti prova a reagire ancora una volta con Reale e Febbo ma stavolta Taranto risponde colpo su colpo con Conte e Reggiani, anzi quando Ragagnin brucia di nuovo la retina il tabellone dice +15.

È fatta, la tripla di Chiapparini è il punto esclamativo sulla sesta vittoria stagionale, il via libera per l’ingresso dei vari under Virtus, da Abbate a Gigante passando per Minelli mentre Montanaro scollina la doppia cifra in fatto di minuti.

Al suono dell’ultima sirena, un po’ come la campanella dell’ultimo giorno di scuola il CJ Basket Taranto si stringe idealmente e fisicamente in un abbraccio collettivo, gruppo squadra, staff tecnico, dirigenti con il pubblico del PalaMazzola. La testa alta, il sorriso sulle labbra con l’anima in pace di chi ha dato e fatto tutto dentro una stagione tremendamente difficile con quel pizzico di amarezza pensando a quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Con la voglia di riprovarci. Ad maiora!

CJ BASKET TARANTO – LUX CHIETI 85-75

Parziali: 27-24, 20-20, 19-14, 19-17

CJ Basket Taranto: Giovanni Ragagnin 18 (4/8, 3/9), Francesco Reggiani 16 (6/9, 1/4), Gianmarco Conte 15 (4/8, 1/6), Matteo Chiapparini 14 (4/7, 2/5), Matteo Ambrosin 11 (4/8, 1/6), Martin Kovachev 11 (5/8, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/1), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/1), Stefano Abbate 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 7 / 16 – Rimbalzi: 52 10 + 42 (Gianmarco Conte 18) – Assist: 17 (Giovanni Ragagnin 5).

LUX Chieti: Loris Masciopinto 22 (5/6, 4/9), Thomas Reale 15 (4/8, 1/8), Riccardo Febbo 13 (5/11, 1/5), Gabriele Berra 10 (3/9, 1/6), Enzo damian Cena 9 (2/7, 1/7), Simone Gelormini 6 (3/3, 0/1), Roberto Di iorio 0 (0/0, 0/0), Alessandro De sipio 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ciribeni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0). All. Aniello.

STAT LUX – Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 45 10 + 35 (Riccardo Febbo 14) – Assist: 12 (Gabriele Berra 4).

Arbitri: De Rico Mattia di Venezia e Corrias Chiara di Cordovado (PN). Spettatori: 400 circa.

I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Liofilchem Roseto, 2 Tecnoswitch Ruvo di Puglia, 3 General Contractor Jesi, 4 Rucker San Vendemiano, 5 Ristopro Fabriano, 6 Gemini Mestre, 7 Blacks Faenza, 8 Andrea Costa Imola.

Ammesse ai playout: 14 Lions Bisceglie, 15 Pallacanestro Virtus Padova, 16 Logimatic Group Ozzano, 17 Civitus Allianz Vicenza.

Retrocessa direttamente in Serie B Interregionale: 18 CJ Basket Taranto

5X1000 AL CJ BASKET TARANTO – Intanto il CJ Basket Taranto ricorda che rientra tra le società sportive a cui può essere destinato l'addizionale IRPEF, comunemente conosciuto come "5 per mille". Per sostenerci in questo splendido viaggio che dura da 50 anni basta firmare, sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico), nello spazio dedicato alla scelta del 5 per mille, sul primo riquadro (sostegno onlus, ass. promozione sociale, ass. riconosciute D.Lgs. 460/97, e ASSOCIAZIONI SPORTIVE), completando nella riga sottostante con il numero del codice fiscale dell SSDrl CJ Basket Taranto: 80017930738.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

