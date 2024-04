Basket C/M, Molfetta a Mesagne: Kodra ‘Vincere per chiudere bene’

La Pavimaro di scena domenica sera a Mesagne. La Pallacanestro Molfetta, in campo domenica sul rettangolo di Mesagne, ha svariati motivi per chiudere il campionato di serie C unica con una vittoria, nonostante abbia già in tasca la certezza di giocare i play-off, seppur da quarta in classifica.

È stato un torneo regionale complicato, decisamente più complicato del previsto, inutile girarci intorno. Il club di Solimini, a meno di clamorosi scossoni dell’ultima giornata, chiuderà la stagione regolare al quarto posto, alle spalle della capolista Unica Canusium, di Ondatel Virtus Matera e di Valentino Castellaneta.

Sono stati persi alcuni punti importanti per strada (gli ultimi due in quel diAltamura), ci sono stati cali di concentrazione di alcune partite decisive, in particolare lontano da casa. Ecco il motivo per cui nell’entourage biancorosso ritengono moralmente doveroso terminare la regular season del torneo regionale con una vittoria, la diciassettesima stagionale. Aiuterebbe a salutarsi con il sorriso in vista degli spareggi promozione per il salto in serie B interregionale a cui parteciperanno le prime quattro classificate.

I biancorossi vogliono gli ultimi due punti della stagione regolare. All’orizzonte, per la squadra di coach Gesmundo, c’è la trasferta in quel di Mesagne, già caduta sul parquet del PalaPoli 81-67 e penultima in graduatoria, davanti soltanto al fanalino di coda Apricena. «Vogliamo vincere, per tutti quanti noi sarebbe davvero molto importante – ha chiarito Sabit Kodra -, sia per chiudere al meglio la stagione regolare e sia per iniziare i play-off in piena fiducia».

La Pavimaro, dunque, nell’ultima fatica prevista dal calendario di C unica, ha grande voglia di chiudere con un successo: «Abbiamo piacere di giocare e, allo stesso tempo, lo diamo anche ai nostri tifosi biancorossi: abbiamo fatto un ottimo campionato e ora vogliamo chiuderlo in bellezza».

Di fronte, però, c’è la squadra del tecnico argentino Sanchez che può contare sutre giocatori in doppia cifra di punti di media a partita: l’ala piccola statunitense con passaporto olandese Smith (20.6 punti), la guardia Angelini (15.6 punti) e il pivot ceco Kasa (13.5 punti). Vincere servirà anche ad arrivare al meglio alla poule promozione in cui Molfetta, in caso di quarto posto, incontrerà Canusium. «Ai play-off arriveremo con la voglia di vincere», è la promessa di Kodra.

L’appuntamento con l’ultimo turno è per domenica 21aprile alla palestra del liceo scientifico Muscogiuri di Mesagnealle ore 18.00.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author