Basket A2/M, Nardò ospita Monferrato: vietato sbagliare

Vale molto, moltissimo, la prossima sfida di Hdl Nardò Basket, che nell’anticipo della quinta giornata della fase a “orologio” del campionato di A2 riceve sabato Novipiù Monferrato Basket.

La squadra piemontese naviga nelle acque torbide del girone Verde, ma il barometro del torneo segnala vitale e combattiva al cospetto di chiunque. Per il Toro reduce dal brutto capitombolo di Rieti si tratta di un passaggio di imprescindibile importanza, più per la tenuta psicologica della truppa che per gli equilibri di classifica. Un altro ko, nella prospettiva granata, in questo momento non è nel novero delle cose possibili.

Novipiù ha 12 punti all’attivo (sei vittorie e venti sconfitte) e nella fase a “orologio” si è già arresa, con onore, a Verona, Piacenza e Cento. Si è presa, però, la soddisfazione non trascurabile di schiacciare in casa propria Fortitudo Bologna con un netto 89-67. Quella di coach Fabio Di Bella è compagine che mette a referto 79.4 punti di media, ma se nella prima fase ne subiva 85.3, in quella a “orologio” (nonostante tre sconfitte) è riuscita ad abbassare la media dei passivi a 78.8. Segnali di vita da un roster costruito attorno a due americani di sostanza come C.J. Kelly e il veterano della A2 Dalton Pepper, alla colonna Niccolò Martinoni (classe 1989, alla dodicesima stagione con la maglia rossoblu), al centro senegalese con cittadinanza italiana Abdel Fall e a qualche giovane interessante come Andrea Calzavara o Tommaso Fantoma.

I numeri. Nella prima fase Kelly, con 19.6 di media e 432 punti totali, è stato il secondo delle graduatorie dei bomber del girone Verde. Ma non fa tanto peggio Dalton Pepper con 17.4. Di Bella difficilmente rinuncia a loro, vista la loro media minuti. Da non sottovalutare la bravura di Martinoni a rimbalzo in attacco (2.5 di media) e quella di Pepper a rimbalzo in difesa (133 totali nella prima fase), la capacità negli assist di Calzavara (105 totali nella prima fase). Quest’ultimo è in evidenza nella fase a “orologio” con 55% di media da tre e 69 punti totali (terzo in entrambe le graduatorie). Segnali, appunti, tracce per coach Luca Dalmonte e il suo piano partita.

Hdl-Novipiù si gioca, dunque, sabato 9 marzo al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Palla a due alle ore 20:30. Gli arbitri del match saranno Stefano Ursi di Livorno (Li), Daniele Yang Yao di Vigasio (Vr) e Giovanni Roca di Avellino (Av).

I biglietti per la partita possono essere acquistati sul portale Vivaticket al link https://tinyurl.com/biglietterianardocasale, presso Tabaccheria Tondo di via Bonfante n. 33, Tabaccheria Romano di via Raho n. 9, tutti i punti vendita Vivaticket, oppure presso la sede di Nardò Basket in via Volta n. 5. Ai prezzi standard sarà applicato il supplemento base di 1 euro per la prevendita. Sarà possibile, inoltre, acquistare il biglietto al botteghino del Pala San Giuseppe prima della partita.

I prezzi. Il tagliando in Tribuna A costa 15 euro, il ridotto 7 euro; il tagliando in Tribuna B 12 euro, il ridotto 6 euro; il tagliando per la gradinata 10 euro, il ridotto 5 euro. La tariffa ridotta è destinata ad under 16 e studenti UniSalento.

