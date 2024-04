Vittoria e settimo posto: l’Audace Cerignola schianta il Giugliano 3-0

Doppio D’Andrea e Capomaggio. L’Audace Cerignola manda al tappeto con un netto 3-0 il Giugliano e chiude la stagione regolare al settimo posto con 53 punti.

Partenza bruciante dell’Audace Cerignola: al 2’ destro fulmineo di Capomaggio che sbatte contro la traversa. Sulla respinta, D’Andrea non si lascia pregare e in tuffo firma l’1-0. La risposta del Giugliano è immediata. Romano pesca in profondità Salvemini, che ci prova da posizione defilata: attento Barosi. Padroni di casa pericolosi ancora al 10’ con Vuthaj che su sponda di D’Andrea non inquadra il bersaglio più grande. L’Audace non stacca il piede dall’acceleratore e al 22’ ecco il raddoppio: cross di Coccia dalla destra, testa di D’Andrea che infila ancora una volta Russo. Alla mezz’ora il tris sempre di marca gialloblù. Braccio largo di Menna in area sulla conclusione di Vuthaj. Per l’arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dagli undici metri Capomaggio non sbaglia per il 3-0. Il Giugliano non molla la presa: al 36’ Salvemini per De Sena che impatta in acrobazia, Barosi indossa tuta e mantello. Non si passa. Prima frazione in archivio.

Nella ripresa, subito Sainz Maza pericoloso. Russo prima e Caldore poi evitano il peggio. Bertotto prova a cambiare le carte in tavola con Boccia e Di Dio al posto di Barba e Giorgione. Ed è proprio il numero 80 ad armare il destro dalla distanza, Barosi risponde presente. Nel finale il Giugliano avrebbe l’occasione per accorciare le distanze, con l’ingenuità di Gonnelli in area che consegna la massima punizione alla compagine campana. Barosi, però, si conferma in stato di grazia e nega la gioia del gol a Salvemini. Finisce 3-0 al “Monterisi”. Nel primo turno playoff ci sarà ancora il Giugliano tra le mura amiche per l’Audace Cerignola.

