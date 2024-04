Lo zero a zero del “Viviani” condanna Potenza e Virtus ai playout

La Vittoria del Monterosi condanna anche il Potenza ai playout. Lo zero a zero del “Viviani” contro la Virtus Francavilla lascia ancora aperto il discorso salvezza per i ragazzi di Pietro De Giorgio che dovranno affrontare i laziali nel doppio scontro partendo dalla sfida del “Bonolis”. Virtus che ha scongiurato la possibile retrocessione diretta e la cui permanenza tra i professionisti dipenderà dalle sorti del derby tutto pugliese contro il Monopoli.

Pronti via. Passano 35 secondi e il Potenza guadagna il primo calcio d’angolo su una chiusura provvidenziale di Branduani su Di Grazia. Al decimo è Steffè a provarci dal limite ma il numero 7 rossoblù calibra male la mira e il pallone termina alto sulla traversa. Altra occasione per i padroni di casa al 16esimo con Sbraga che prende bene il tempo dagli sviluppi di un corner ma non inquadra la porta. La Virtus si affaccia dalle parti di Alastra al 20esimo con Artistco lanciato in contropiede che al momento del tiro allarga troppo la mira. Scivola via la prima frazione di gara senza altre particolari emozioni.

Nella ripresa la prima occasione è di marca ospite con Artistico che prova ad inserirsi dalla destra ma al momento di mettere la palla al centro trova la deviazione in calcio d’angolo. Al minuto 66 Saporiti tenta la conclusione da lontano senza inquadrare o specchio della porta. 60 secondi dopo è Di Grazia, a conclusione di un uno-due con Caturano, a impegnare Branduani alla parata bassa. All’81esimo Polidori arriva con un secondo di ritardo all’appuntamento con il gol chiuso in calcio d’angolo dall’intervento di un difensore avversario.

Non servono i 5 minuti di extra time per far mutare il risultato. Un Potenza impaurito non è riuscito a chiudere la Stagione davanti ai 4000 supporters rossoblù che hanno riempito il “Viviani”. Per il Francavilla una prova accorta che fa conquistare l’obbiettivo prefissato in questo ultimo turno della regular season.

IL TABELLINO DI POTENZA – VIRTUS FRANCAVILLA

Sabato 27 aprile 2024, ore 18.30, stadio “A. Viviani”: 38a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni (62’ Hristov); Hadziosmanovic (89’ Maisto), Saporiti, Steffè (62’ Castorani), Candellori, Volpe (89’ Burgio); Di Grazia (72’ Rossetti), Caturano.

A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Pace, Ragone, Spaltro, Paura.

All.: Pietro De Giorgio

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Gasbarro, Monteagudo, Dutu; Ingrosso (89’ Nicoli), Izzillo, Laaribi, Di Marco, Biondi; Neglia (77’ Polidori), 85’ Contini), Artistico.

A disp.: Lucatelli, Castiglia, De Marino, Molnar, Carella, Risolo, Macca, Accardi, Cardoselli, Garofalo.

All.: Alberto Villa

Arbitro: Galipò (Firenze)

Guardalinee: Pressato (Latina) – Boggiani (Monza)

Quarto Uomo: Gallo (Castellammare di Stabia)

POTENZA 0 – 0 VIRTUS FRANCAVILLA

MARCATORI:

AMMONITI: 28’ Steffè, 29’ Laaribi, 32’ Hadziosmanovic, 88’ Artistico,

ESPULSIONI:

CORNER: 9 – 4

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 3989

INCASSO: euro 27.819

