Taranto sbanca Latina: le squadre si danno appuntamento ai playoff, per ora

🟥🟦 90’+5’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

⬛️🟦 85’ Ammonito 🟨 D’Orazio per comportamento non regolamentate.

⬛️🟦 84’ Latina vicinissimo al 2-2: colpo di testa ravvicinato di Capanni, fuori per centimetri.

⬛️🟦 82’ Il Latina spinge alla ricerca del pari: cross di D’Orazio della sinistra, Fabrizi sfiora il pallone di testa.

🟥🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 finisce la partita di Ferrara e Simeri, comincia quella di Travaglini e De Marchi.

⬛️🟦 76’ Del Sole di prova dal limite, Vannucchi blocca.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Capuano richiama Bifulco, entra Fabbro.

🟥🟦 73’ Azione tambureggiante del Taranto, ma la conclusione di Valietti è ribattuta.

⬛️🟦 71’ SOSTITUZIONE 🔄 secondo cambio nel Latina: Capanni al posto di De Santis.

🟥🟦 70’ Sulla punizione di Ferrara dalla trequarti, Enrici manca in area il pallone del tris.

⬛️🟦 69’ Ammonito 🟨 Marino per gioco falloso su Bifulco.

⬛️🟦 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Fontana manda in campo Fabrizi, esce Mastroianni.

🟥🟦 67‘ Matera di prova da limite, decisamente fuori misura.

⬛️🟦 65’ Ammonito 🟨 Fontana, allenatore del Latina, per proteste.

🟥🟦 61’ Espulso 🟥 Zangla, allenatore in seconda, per proteste.

🟥🟦 59’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Taranto: fuori Kanoute e Ladinetti dentro Orlando e Matera.

⬛️🟦 58’ Ancora padroni di casa molto pericolosi con due colpi di testa, ma era tutto fermo per fuorigioco.

⬛️🟦 56’ Latina vicinissimo al pari: traversa di D’Orazio direttamente su punizione.

🟥🟦 53’ Percussione di Bifulco sulla destra, Guadagno si oppone.

⬛️🟦 49’ GOL DEL LATINA: ⚽️ Mastroianni. I padroni di casa dimezzano lo svantaggio: sul cross di De Santis, l’attaccante sovrasta Luciani nel cuore dell’area piccola e di testa batte Vannucchi.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Dopo due minuti di recupero, Drigo manda tutti negli spogliatoi. Il Taranto chiude in vantaggio una prima frazione molto frizzante: di Zonta e Simeri le reti rossoblu.

⬛️🟦 42’ Vannucchi neutralizza un sinistro dai 30 metri dell’ex Crecco: angolo.

⬛️🟦 40’ Il Latina reagisce, ma Vannucchi è superlativo (con l’aiuto della traversa) su una conclusione ravvicinata di Del Sole.

🟥🟦 34’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Simeri! Raddoppio della squadra di Capuano: bravo l’attaccante a recuperare una palla vagante (dopo una conclusione di Valietti) e a trafiggere Guadagno con il piatto destro. Quarta rete in campionato per Simeri.

⬛️🟦 32’ Ammonito 🟨 Paganini per gioco falloso su Simeri.

⬛️🟦 29’ Risponde il Latina: girata di testa di Mastroianni, servito da D’Orazio, blocca Vannucchi.

🟥🟦 27’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Zonta! Bellissima rete del Taranto che si porta in vantaggio: splendido assist di Simeri in area per Zonta, che da posizione defilata beffa Guadagno con un pallonetto.

🟥🟦 17’ Ancora Taranto: Bifulco si accentra in area, ma il suo destro viene ribattuto.

🟥🟦 16’ Bifulco se ne va in velocità sulla destra e serve centralmente Zonta: la conclusione violenta di destro dalla distanza viene messa in angolo da Guadagno in bello stile.

⬛️🟦 8’ Latina due volte pericoloso in soli 10 secondi: Vannucchi dice di no prima a una conclusione centrale di Paganini dal limite, poi, sulla respinta, si oppone anche al diagonale di D’Orazio.

🟥🟦 6’ Combinazione Simeri-Kanoute, ma il portiere Guadagno anticipa con i piedi l’attaccante senegalese e allontana la minaccia.

🟥🟦 4’ Girata dal limite di Simeri, deviazione in angolo.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⬛️🟦 LATINA-🟥🟦 TARANTO 1-2

⚽️ RETI: 27’ Zonta (T), 34’ Simeri (T), 49’ Mastroianni (L)

⬛️🟦 LATINA 3421: Guadagno; De Santis (71’ Capanni), Marino, Vona; Ercolano, D’Orazio, Riccardi, Crecco; Paganini, Del Sole; Mastroianni (67’ Fabrizi). Panchina: Cardinali, Fasalino, Perseu, Fella, Sorrentino, Scravaglieri, Di Renzo. All. Fontana.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Riggio, Enrici; Valietti, Zonta, Ladinetti (59’ Matera), Ferrara (79’ Travaglini); Kanoute (59’ Orlando), Simeri (79’ De Marchi), Bifulco (76’ Fabbro). Panchina: Loliva, Costantino, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro. Assistenti: Luca Landoni di Milano e Carmine De Vito di Napoli. Quarto ufficiale: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco.

🟨 AMMONITI: Paganini, Fontana (allenatore), Marino, D’Orazio (L); Luciani (T).

🟥 ESPULSI: Al 61’ Zangla, allenatore in seconda del Taranto, per proteste.

📌 NOTE: recuperi 2’/5’. Angoli: 4-5.

