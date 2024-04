Il Monopoli vince ma non evita i Play-Out

Al Monopoli non basta la vittoria per evitare i Play-Out. La squadra di Roberto Taurino super 2-1 il Messina grazie all’autogol di Salvo e al gol di Tommasini. Per i siciliani la marcatura è di Luciani. Resta il rammarico per i troppi punti persi nell’arco della stagione. Adesso i biancoverdi dovranno vedersela con la Virtus Francavilla nel doppio confronto per non retrocedere.

Monopoli-Messina 2-1: 10′ Salvo (aut.), 47′ Tommasini – 53′ Luciani.

