Europa Verde Taranto ha organizzato un sit per le 10.00 di sabato 11 maggio davanti all’ingresso di Italcave per protestare contro la richiesta di ampliamento della discarica presentata dal gestore che chiede di autorizzare il quarto lotto. Saranno presenti Antonio Lenti, consigliere comunale di Taranto, Paola Fago e Gregorio Mariggiò co-portavoce provinciali, Fulvia Gravame, co-portavoce regionale, Maurizio Baccaro, consigliere provinciale e segretario provinciale di Sinistra Italiana. Parteciperà inoltre anche l’onorevole Rosa D’Amato, europarlamentare dei Verdi europei.

”Gli abitanti e i lavoratori di Statte e di Taranto hanno sofferto anche troppo per le emissioni odorigene e per la crisi ambientale e sanitaria certificata da decenni. E’ inaccettabile che si voglia aumentare la capienza della discarica Italcave. Ancora una volta torniamo in piazza per dire basta! Ci appelliamo a tutte le istituzioni competenti a rilasciare l’autorizzazione affinché blocchino il quarto lotto”, si legge in una nota di Europa Verde Taranto.

