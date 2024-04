Serie C/C: Tutti i verdetti al termine della stagione regolare

Con la chiusura della 38^ giornata, è terminata la regular season nel Girone C. Di seguito i verdetti ufficiali, in attesa dell’esito del ricorso del Taranto che potrebbe ridisegnare la parte alta della classifica nel caso in cui i pugliesi dovessero vedersi restituiti i 4 punti di penalizzazione:

PROMOSSA IN SERIE B: Juve Stabia

PLAYOFF: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina, Catania*

PLAYOUT: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia

RETROCESSA IN SERIE D: Brindisi

*Catania qualificato in quanto vincente Coppa Italia Lega Pro

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli

GARE DI RITORNO:

Potenza-Monterosi Tuscia

Monopoli-Virtus Francavilla

