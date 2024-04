È la persona più provata al termine della gara tra Brindisi e Turris, il tecnico biancazzurro Nicola Losacco che avrebbe voluto concludere la stagione diversamente nonostante la retrocessione gia acquisita da tempo <<valevo chiudere con un risultato positivo che forse avremmo anche meritato>> spiega <<ho provato a dare una svolta con i tre cambi nell’intervallo siamo andati meglio con il 4-2-4 mi dispiace anche non aver fatto esordire Spingola che ci è rimasto male ma volevo provare a pareggiare e ci ho creduto fino alla fine poi anche il problema a Bonnin ha ovviamente portato ad un cambio forzato>>. Il pensiero poi ai tifosi biancazzurri <<devo ringraziare i tifosi che ci sono stati sempre vicini in casa e fuori e abbiamo provato a ripagarli mettendo il massimo impegno in campo>> conclude mister Losacco <<l’augurio a loro è quello che possano tornare quanti prima nei professionisti e spero che il nostro sia solo un arrivederci>>.

Davide Cucinelli