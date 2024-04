Foggia, la stagione finisce qui: il Monterosi vince 1-0, rossoneri fuori dai playoff

Alla fine termina come nessuno a Foggia si augurava, ma come tutti in realtà, dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche dello Zaccheria nel derby con l’Audace Cerignola, si aspettavano: i rossoneri chiudono il loro campionato in undicesima posizione e sono aritmeticamente fuori dai playoff. Non è bastata neanche la sconfitta di misura sul campo del Monterosi Tuscia a regalare la post season ai satanelli, condannati dalla vittoria conquistata dal Catania contro il Benevento. Al Bonolis di Teramo finisce 1-0 a favore dei laziali che festeggiano così l’approdo ai playout, lì dove incontreranno il Potenza, incapace di andare oltre lo 0-0 contro la Virtus Francavilla.

In terra abruzzese partono meglio gli ospiti, pericolosi prima con un colpo di testa fuori misura di Rolando e poi con una conclusione di Santaniello, in entrambi i casi al minuto 13. I padroni di casa escono alla distanza e costruiscono una chance al minuto 36 con un cross da sinistra per il colpo di testa di Bittante che esaurisce la sua corsa di poco a lato rispetto alla porta difesa da Perina.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente. I ragazzi di Cudini, consci del netto vantaggio del Cerignola sul Giugliano, attendono buone notizie da Catania per comprendere il da farsi, dall’altra parte quelli di Scazzola cominciano ad avvertire un pizzico di tensione per la possibile retrocessione in D. Al minuto 74 Vano colpisce di testa su cross di Silipo e manda alto sopra la traversa. Sono le prove generali del gol della liberazione che arriva al minuto 89: protagonista Scarsella che insacca da due passi su cross dalla destra di Gavioli, ben servito da Silipo. Tripudio per i tifosi locali e incontro che si chiude senza altri sussulti dopo sei minuti di recupero. La travagliata stagione del Foggia finisce qui.

