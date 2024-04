Bari, società e squadra in silenzio stampa. E il post commerciale fa infuriare i tifosi

Società e squadra in silenzio stampa. Non c’è stato il classico post partita dallo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, dove in mixed zone non si è presentato alcun tesserato della formazione biancorossa. Né mister Giampaolo, che è l’ultimo dei colpevoli di questa stagione a dir poco fallimentare, né nessun rappresentante della proprietà. Nel frattempo, contemporaneamente all’inizio del match, sui profili social della società è comparso il post sulla vendita all’asta delle maglie indossate nella sfida contro il Cosenza, una delle più infauste dell’anno. Un obbligo commerciale che si è trasformato nell’ennesimo autogol della stagione. Le maglie probabilmente resteranno invendute o le comprerà qualche tifoso avversario, per ricordare quella che è stata una delle più brutte pagine del campionato biancorosso.

