Basket C/M, Molfetta a Francavilla: Didonna ‘Gara importantissima’

Non perdere il ritmo. L’obiettivo della Pallacanestro Molfetta, in fondo, è questo: ripartire vincendo, domenica sera in casa con Francavilla. Proseguendo sulla falsa riga degli ultimi quattro risultati, che per il sodalizio del presidente Solimini sono stati solamente successi: da Corato a Barletta, passando per Apricena e Lecce, prima della sosta imposta dal calendario di Serie C unica, i biancorossi hanno fatto bottino pieno.

Quattro partite, 8 punti. Con conseguente terzo posto, a -4 dalla capolista Canusium e a -2 da Castellaneta. Entrambe le squadre, però, non hanno ancora riposato. Ecco: per provare a continuare a dare l’assalto alle prime posizioni in graduatoria, la Pavimaro vuole ripartire proprio così, come se una pausa, quella dell’ultima settimana, non ci fosse mai stata.

È servita a staccare oppure è arrivata nel vostro momento migliore? «Solo il campo può dare una risposta – ha detto Francesco Didonna –. Sicuramente la pausa imposta dal calendario ci è servita per ricaricare le pile e recuperare da alcuni acciacchi che ci portavamo dietro da un bel po’ di tempo. D’altro canto però, passati questi giorni di relax, dobbiamo tornare subito concentrati e lavorare bene in settimana come abbiamo fatto fino ad ora».

Vincere per ripartire forte. La formazione di coach Gesmundo è reduce da quattro successi nelle ultime quattro gare e il tecnico sa come ripartire forte, facendo gruppo in fretta dopo la sosta: quella contro Francavilla, valida per la ventunesima giornata di campionato. “È una gara importantissima per tante motivazioni: continuare a lottare per le prime posizioni, non permettere ad altre squadre di vincere in casa nostra e dare continuità a quanto di buono stiamo facendo”, ha detto ancora l’ala piccola e guardia di Bari.

Francavilla, che appena tre settimane fa ha sbancato Lecce, è reduce dal ko interno con Barletta ed è sesto in classifica a quota 18 punti. Un team, quello di coach Caforio, che vede il proprio riferimento tecnico nell’intramontabile pivot Leo (16.9 di media), senza dimenticare l’ala ceca Kanturek (16.6 di media), l’ex guardia biancorossa De Ninno (a Molfetta in serie B nel 2020/21, con 14.6 di media), il play Eletto e l’esterno Digiacomo

”Conosciamo il valore dei nostri avversari, ma lavorando bene durante la settimana e seguendo le indicazioni date dallo staff, sarà complicato riuscire ad espugnare la nostra casa”, conclude Francesco Didonna.

L’appuntamento è per domenica 10 marzo al PalaPoli. Palla a due fissata alle 18.00, apertura cancelli alle 17.00. Ticket: 3 euro.

