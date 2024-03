Basket B/M, ai Lions Bisceglie serve subito una vittoria

Riannodare subito il filo del discorso. Serve una vittoria ai Lions Bisceglie, impegnati nella sfida tutta pugliese con il CJ Taranto in calendario domenica 10 marzo sul parquet del PalaDolmen con palla a due alle 18.00.

Il collettivo di coach Agostino Origlio punta con decisione a conquistare il nono successo nella regular season del girone B del campionato di Serie B Nazionale. Un’opportunità da cogliere per dare ulteriore sostanza al bottino e risalire posizioni in prospettiva salvezza.

NERAZZURRI. Lo stop interno di domenica scorsa con Mestre ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente, specie se si considera l’ottima prova di Cepic e compagni per due quarti. L’intento del team biscegliese è trovare quella continuità nelle prestazioni necessaria per reggere sempre l’urto sui 40 minuti: un miglioramento che passa soprattutto per la tenuta psicologica del gruppo. I segnali positivi non sono certo mancati, a cominciare dalle apprezzabili percentuali nel tiro dalla lunga distanza. Lo staff e la squadra hanno lavorato duramente anche nel corso di questa settimana. Importante sarà anche far sentire ai ragazzi l’apporto e il sostegno dagli spalti, stringendosi tutti intorno ai Lions.

AVVERSARI. Taranto, fanalino di coda del raggruppamento con 4 sole vittorie all’attivo in 27 incontri, si presenterà a Bisceglie con un organico depotenziato dalle uscite dei vari Lusvarghi, Casanova, Valentini, Fresno e Thioune e dal lungo infortunio che ha colpito il capitano Gianmarco Conte, in campo per appena 8 gare a inizio stagione. La squadra allenata da Mario Cottignoli ha venduto cara la pelle per gran parte del percorso, conquistando successi pesanti (compreso quello ai danni dei nerazzurri nel match d’andata) e sfiorandone diversi altri. L’esterno Francesco Reggiani è il miglior realizzatore del team (15.1 punti per gara), supportato da Giovanni Ragagnin, mentre sotto le plance agiscono il giovane di origini bulgare Martin Kovachev e Matteo Ambrosin. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è il play-guardia Chiapparini. Malgrado una situazione di classifica deficitaria e una stagione compromessa, i rossoblù intendono onorare la canotta fino al termine.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO Il match sarà arbitrato da Francesco Cattani di Città Ducale (Rieti) ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Felice Enrico Berardi di Ruvo (segnapunti), Antonio Rosucci di Bari (cronometrista) e Giuseppe Minafra di Ruvo (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, titlesponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Cosimo Di Cosmo, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

