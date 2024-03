Basket B/M, Taranto a Bisceglie con l’entusiasmo dei giovani

In viaggio, breve stavolta, verso la vicina Bisceglie. Torna in trasferta il CJ Basket Taranto atteso al PalaDolmen dal derby con i Lions, valido per la 29a giornata, 11a di ritorno, del Girone D di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24. Si gioca domenica 10 marzo con palla a due alle 18.00: diretta su LnpPass.

Nel momento delicato con la prima squadra ridotta all’osso, il CJ Basket Taranto, che continua a lavorare e impegnarsi con tutte le forze sul parquet e fuori, ha trovato linfa vitale dai giovani del settore giovanile di proprietà della Virtus Taranto.

A Gigante e Montanaro, sempre più impiegati da coach Cottignoli, si sono aggiunti altrettanto in pianta stabile altri ottimi prospetti orange: Stefano Pichierri, Emanuel Orfino e Mattia Minelli. Gli ultimi due hanno esordito insieme domenica scorsa nel match del PalaMazzola con Ravenna.

E se una volta Taranto e Bisceglie si contendevano i piani alti della classifica, in B Nazionale è un derby da zone basse: le due squadre occupano le ultime due posizioni del Girone D. I nerazzurri sono impegnati nella frenetica corsa salvezza. In corso d’opera c’è stato anche il cambio in panchina, a fine gennaio, con coach Fabbri che ha lasciato il posto ad Agostino Origlio. Bisceglie è reduce dal ko interno con Mestre, ma due settimane è stata capace fa di vincere sul parquet di Chieti.

Appuntamento dunque a domenica 10 marzo al PalaDolmen di Bisceglie. Il prezzo unico del tagliando è fissato in 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni previa esibizione di un documento d’identità.

Arbitri dell’incontro Francesco Cattani di Città Ducale (Rieti) ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

