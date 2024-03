Basket C/F, Dinamo Molfetta: parte seconda fase della stagione

La Dinamo CAB Molfetta riparte dopo una buona regular season disputata. Un quarto posto in classifica che è valso alle ragazze in maglia arancio la qualificazione ai playoff promozione. Per via dei risultati conseguiti, del piazzamento in classifica nonché per i risultati delle formazioni sfidanti, la Dinamo è stata inserita nel GIRONE E dei playoff promozione insieme a Aurora Volley Brindisi, Zest Terlizzi, ASEM Volley Bari, Citymoda Amatori Bari e Trepuzzi Volley.

Dunque un nuovo torneo a sei squadre che prenderà il via già quest’oggi 9 marzo. Il calendario diramato nei giorni scorsi dalla Federazione, pone la Dinamo Molfetta immediatamente dinanzi a quattro trasferte consecutive, la prima in programma quest’oggi 9 marzo contro Trepuzzi Volley alle ore 18 presso il Palazzetto della Scuola Media “O. Parlangeli di Trepuzzi. In settimana, come già annunciato, vi è stato un cambio alla guida tecnica della squadra, affidata all’esperienza di coach Michele Drago.

Già due le sedute dirette dal nuovo tecnico che si avvale dell’altrettanta esperienza di Susanna Sciancalepore. Ha chiuso al quarto posto in classifica con 29 punti anche il Trepuzzi Volley che ha disputato una buona regular season. C’è attesa per vedere all’opera le due formazioni in una nuova fase di stagione con delle compagini che (fatta eccezione proprio per Trepuzzi e Brindisi) la Dinamo ben conosce e ha già affrontato.

I ragazzi della Serie D Dinamo scenderanno in campo domenica 10 marzo alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli contro la SSD Carbonara Volley.

