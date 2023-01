Basket: NM Corato, è divorzio con coach Patella

Le strade della Nuova Matteotti Corato e del coach Dimitri Patella si separano. Ad annunciarlo il club attraverso una nota: “La società ringrazia Dimitri Patella sia per il lavoro svolto in questo biennio come allenatore della prima squadra nel campionato di Serie C Gold e dei ragazzi dell’U19 Eccellenza, sia per aver contribuito alla crescita dei giocatori dal punto di vista umano e professionale”.

”Augurando a Dimitri Patella un futuro pieno di successi e un roseo prosieguo di carriera”, nelle prossime ore la Nuova Matteotti Corato “renderà noto il nome del nuovo capo allenatore”.

Condividi su...



Linkedin

email