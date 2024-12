Basket B2/M, CJ Taranto: derby proibitivo con la capolista Monopoli

Il campionato di Serie B Interregionale non si ferma neanche in vista delle festività natalizie e propone un nuovo turno infrasettimanale. Il CJ Basket Taranto si prepara a un’altra sfida cruciale: mercoledì 11 dicembre sarà ospite della capolista Manelli Basket Monopoli nella quattordicesima giornata del girone G.

La squadra allenata da coach Carolillo arriva al match da prima in classifica, grazie alla vittoria esterna contro Mola che l’ha proiettata in vetta, in un equilibrio perfetto con Bisceglie, Dinamo Brindisi e Avellino. Per i rossoblù, reduci dalla beffa contro Benevento, l’impegno si preannuncia proibitivo. Nell’ultima gara, Taranto ha sfiorato l’impresa grazie alle prestazioni di Giovara, Salerno e dei giovani Virtus, ma le triple decisive si sono infrante sul ferro nei minuti finali.

Nonostante la delusione, la squadra di coach Olive è pronta a lottare, consapevole della difficoltà del calendario che, prima della sosta natalizia, la vedrà opposta a due big del campionato: Monopoli e Avellino.

La palla a due è fissata per mercoledì 11 dicembre alle ore 20 presso la Tendostruttura di via Pesca a Monopoli. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Mauro Sacco di Salerno.

