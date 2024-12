Basket B/M: Ruvo al tappeto con Livorno, San Severo vince ancora

Brutto stop interno della Pallacanestro Ruvo, che al “PalaColombo” alla Pielle Livorno con il punteggio di 75-84. Passo indietro dal punto di vista della prestazione per gli uomini di coach Rajola, che nonostante l’ottimo esordio di Jerkovic, pagano la sterilità offensiva e gli zero punti realizzati da Borra, ancora problemi a un ginocchio per lui, e Jackson sotto antibiotici per un virus intestinale che l’ha tenuto ai box per una settimana. Dall’altra parte, la Pielle dell’ex Campanella ha sì confermato le sue doti difensive, ma ha sdoganato il tabù peggior attacco, tirando con oltre il 50% dal campo. Una vittoria meritata per i toscani, con Ruvo che sarà di scena a San Severo nel prossimo turno nell’unico derby pugliese del campionato di Serie B Nazionale.

Proprio i gialloneri, intanto, hanno inanellato la seconda vittoria consecutiva dopo Rieti. I due punti per la squadra di coach Bernardi arrivano al fotofinish, con il canestro sull’asse Pellicano-Gherardini che a ridosso della sirena condanna Salerno alla sconfitta per 79-77.

