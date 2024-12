Manfredonia: la cura Cinque funziona, Brindisi e Martina le prossime tappe

Un 3-0 senza appello per cancellare la sconfitta contro l’Acerrana. Il Manfredonia torna definitivamente in carreggiata per la corsa salvezza grazie alla vittoria sulla Palmese nell’ultimo turno. Le reti di Carbonaro, Porzio e Calemme cancellano con un colpo di spugna l’unico passo falso del Cinque bis, con i biancazzurri capaci di racimolare sette punti nelle ultime quattro partite. La squadra sembra aver superato la tempesta e ora si gode il momento.

Ci sono ancora 180 minuti, intanto, a separare le compagini del girone H di Serie D dal giro di boa. Il Manfredonia farà visita prima al Brindisi nel prossimo turno, poi chiuderà il 2024 al “Miramare” ospitando il Martina: la corsa salvezza passa anche da queste due tappe.

