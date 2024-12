Ex Altamura, Domenico Giacomarro si dimette da allenatore del Savoia

Domenico Giacomarro si dimette da allenatore del Savoia dopo sole tre giornate e meno di un mese. Non si conoscono ancora i reali motivi di questo ribaltone. Due pareggi e una sconfitta i risultati della gestione sin qui per l’ex Altamura. Nella lettera emersa sulla pagina ufficiale del club spiega di aver “rimesso il mandato e affidato la decisione alla dirigenza”.

Nel caso in cui dovesse arrivare l’addio ufficiale, il club di Emanuele Filiberto starebbe pensando a Francesco Fabiano come sostituto. Il 66enne è reduce dall’esperienza comunque positiva con la Scafatese nel Girone I.

Savoia, le parole di Giacomarro dopo la separazione

Domenico Giacomarro non è più l’allenatore del Savoia. Con una lettera apparsa sul profilo social del club, l’ex Pistoiese ha spiegato i motivi di tale scelta:

“In data odierna ho effettuato un’analisi delle 3 partite alla guida tecnica del Savoia ed è evidente che i risultati non sono stati quelli sperati da tutti noi.



In questo momento la squadra è un po’ agitata e vengono messe in discussione alcune mie scelte relative a calciatori utilizzati rispetto ad altri. Ho sempre agito credendo che i calciatori schierati fossero quelli che potevano dare di più, per me non c’è differenza tra chi ho richiesto e chi ho trovato già al Savoia. Sono tutti indistintamente miei calciatori e godono della mia fiducia.



Ma io rispetto questa città, questa grande tifoseria e la società che mi ha dato fiducia e pertanto rimetto il mio mandato di allenatore affidando la decisione se proseguire o meno alla guida del Savoia al Presidente. Ogni decisione presa dai vertici societari sarà da me accettata, perché viene prima il bene del Savoia e poi quello di Giacomarro”.

