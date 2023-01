Basket C/Gold: NM Corato, Sandro Di Salvatore nuovo coach

Sandro Di Salvatore è il nuovo head coach della Nuova Matteotti Corato: sarà in panchina a partire dalla sfida di Molfetta, in programma domenica 29 gennaio.

Brindisino, classe 1966, Di Salvatore inizia la carriera da allenatore a Giulianova, in Serie C1, ottenendo per tre campionati di fila l’accesso ai playoff. Nel 2007 approda a Termoli, in C2, conquistando la promozione in C1, guidando, nella stagione successiva, i molisani ai playoff.

Dopo un torneo da protagonista a Campobasso, nel 2011 sbarca a Vasto: in quattro anni conquista due promozioni portando la squadra abruzzese dalla C2 alla B fino alla semifinale playoff per accedere in Lega 2 nella stagione 2013/2014.

Nel 2015 diventa l’allenatore di Teramo con cui ottiene la promozione in Serie B. Poi si siede sulle panchine di Ortona (salvezza tranquilla) e Lupa Lecce: con quest’ultima si classifica al primo posto del campionato di C Gold 2018/2019.

Nel 2021/22, Di Salvatore torna a Vasto, città che gli ha regalato più emozioni e soddisfazioni a livello umano e professionale, terminando la regular season al sesto posto.

Quindi, ricapitando: 2 campionati di Serie C2 vinti a Termoli e Vasto, 2 campionati di Serie C1 vinti a Vasto e Teramo, una Lega 2 sfiorata: un curriculum di tutto rispetto per un allenatore di esperienza e assoluta affidabilità.

