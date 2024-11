Basket B2/M: CJ Taranto sogna per 25 minuti, poi vince Termoli

Per 25 minuti il CJ Basket Taranto ha cullato il sogno di battere l’Air ItalianGas Termoli e chiudere in positivo il girone d’andata del campionato di Serie B, Girone G. Un sogno che sembrava possibile quando Giovara, con una tripla, portava i rossoblù a +12. Ma il match si è trasformato in un incubo: un break devastante di 18-2 ha ribaltato la gara, consentendo agli ospiti di imporsi con il punteggio finale di 92-76, trascinati da uno straordinario Raupys, autore di 31 punti.

Non sono bastate a Taranto le prestazioni in doppia cifra di Giovara (17), Salerno (17), Amorelli (16), Invidia (12) e Facciolà (10), né il cuore di Montanaro e Gigante, encomiabili in difesa. Coach Orlando, privo dello squalificato Bitetti, ha ritrovato Invidia, lanciandolo nel quintetto titolare insieme a Amorelli, Giovara, Salerno e Facciolà. Termoli ha risposto con Tersillo, Caresta, Nwokoye, Matera e Raupys.

Un primo tempo combattuto

Taranto parte forte, ma Termoli risponde colpo su colpo. Il primo quarto si chiude sul 13-13 grazie a una tripla sulla sirena di Invidia. Nel secondo quarto, i rossoblù sembrano trovare il ritmo: break di 7-0 firmato da Montanaro e Giovara che porta il CJ a +7. Facciolà, in grande fiducia, guida Taranto fino al +10, ma il ritmo viene spezzato da un tecnico a Giovara. All’intervallo, Taranto mantiene un risicato vantaggio sul 40-39.

La rimonta di Termoli

Al rientro, Taranto vola a +12 grazie ai canestri di Giovara e Amorelli. Termoli, però, non molla e con Matera e Caresta piazza un break di 14-2 che ribalta la partita. Un Raupys incontenibile trascina gli ospiti con un gioco da 4 punti che li porta a +6. Taranto chiude il terzo quarto sotto 61-63, nonostante una tripla di Amorelli che interrompe il blackout offensivo.

Ultimo quarto fatale

L’ultimo periodo si apre con un contropiede di Montanaro che vale il pareggio, ma è solo un’illusione. Termoli risponde con una tripla di Grimaldi e il solito Raupys che domina sotto canestro. Tre triple consecutive di Nwokoye e Matera spengono definitivamente le speranze di Taranto, portando gli ospiti a +16. Gli ultimi minuti diventano garbage time, con spazio anche per Mirabile e Petraroli.

Prossimo appuntamento a Bisceglie

Il CJ Basket Taranto chiude il girone d’andata con la consapevolezza di dover fare meglio. La prima occasione di riscatto arriverà domenica prossima, 1° dicembre, nella trasferta contro Bisceglie.

CJ TARANTO-ITALIANGAS TERMOLI 76-92

CJ Basket Taranto: Giovara 17, Mirabile, Montanaro 3, Gigante 1, Amorelli 16, Invidia 12, Petraroli, Sarli ne, Facciolà 10, Salerno 17. All. Orlando

Air Basket Italiangas Termoli: Manes Gravina 3, Bocebski, Matera 15, Tersillo 5, Pitardi, Canistro, Cherubini, Nwokoye 21, Caresta 10, Mileti, Raupys 31, Grimaldi 7. All. Marinelli

Arbitri: Loccisano Giorgio Raffaele di Cosenza e Greco Gianmarco di Settingiano (CZ).

