Futsal A2/M, Audace Monopoli travolge Messina e vola in vetta

Dominio assoluto della Kredias Audace Monopoli nella 7ª giornata del campionato di Serie A2 Girone D. Al Tensostruttura, la squadra di mister Giacovazzo ha inflitto un pesantissimo 9-0 al Messina Futsal, in una gara senza storia. Grazie a questa vittoria e ai risultati favorevoli dagli altri campi, i biancoverdi raggiungono il primo posto in classifica a quota 14 punti, in coabitazione con il Soverato.

La partita. Dopo un avvio equilibrato, il match si sblocca al 7’ con Gonzalez, abile a finalizzare un contropiede orchestrato da Leggiero. Al 10’ capitan Caramia raddoppia con un’incredibile rete dalla distanza, sfruttando un errore del portiere ospite. Al 18’ Cristofaro firma il 3-0 con un’azione personale. Il primo tempo si chiude con l’Audace in pieno controllo.

Nella ripresa, il Messina tenta la carta del quinto uomo, ma la strategia non paga. Al 5’ arriva il gol dell’ex Mendez, seguito un minuto dopo dalla rete di Leggiero. L’Audace dilaga: Ferri all’8’, Gonzalez all’11’ per la doppietta personale, il giovane Cascione al 15’ e infine Andriani a pochi secondi dal termine fissano il punteggio sul 9-0.

Prospettive. Con questa prestazione maiuscola, l’Audace conferma la solidità del proprio gruppo e la qualità del lavoro di mister Giacovazzo. Sabato prossimo la squadra affronterà il Lamezia nella prima di due trasferte consecutive, con l’obiettivo di consolidare la leadership.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – MESSINA FUTSAL 9-0 (3-0 p.t.)

Reti: 7’39’’, 11’34’’st Gonzalez, 10’33’’ Caramia, 18’07’’ Cristofaro, 5’43’’st Mendez, 6’27’’st Leggiero, 8’00’’st Ferri, 15’41’’ Cascione, 19’24’’ Andriani (A).

Audace: Caramia; Andriani, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Satalino, Console C., Ferri, Mendez, Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Messina: Pecoraro; Dangelo, Puglisi, Mandini, Centorrino, Giordano, Barbagallo, Piccolo, Baloira, Di Maria, Sanz; Colucci. All.: Fiorenza.

Arbitri: Pasquale Ramieri (Frosinone) e Alessandro Alfredo Cartisano (Reggio Calabria).

Cronometrista: Nicola Ostuni (Bari).

Ammoniti: Piccolo, Baloira (M).

Note: Falli p.t. 1-2; s.t. 2-2. Divisa viola per l’Audace, biancorossa per il Messina. Spettatori circa 300.

