Futsal A2/M Élite, Taranto vince in rimonta e vola al secondo posto

Con una prestazione di carattere, la New Taranto conquista il quarto successo consecutivo nel campionato di Serie A2 Élite, girone B, superando il Mascalucia in trasferta per 4-3. Una vittoria sofferta, ma fondamentale, che porta i rossoblù al secondo posto in classifica con 14 punti, a una sola lunghezza dalle capoliste Capurso e Pescara.

La partita al Palasport di Mascalucia inizia in salita per la squadra di mister Guarino. I padroni di casa, guidati da Incatasciato, sbloccano il risultato con D’Arrigo e raddoppiano con Longo, autore di una doppietta che porta il punteggio sul 3-0 al minuto 11. Sembra un colpo pesante per gli ionici, ma la reazione non tarda ad arrivare. Chimanguinho accorcia le distanze, seguito da Rosato che firma il 3-2 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, la New Taranto mostra determinazione e cuore. Chimanguinho segna il gol del pareggio su calcio d’angolo e completa la sua straordinaria tripletta con la rete decisiva del 3-4 al 16’ della ripresa, finalizzando un contropiede orchestrato da Boutabouzi. Nonostante l’assalto finale dei siciliani, gli ionici resistono e portano a casa tre punti preziosi.

Sabato prossimo, la squadra di Guarino affronterà al PalaMazzola la Laborvetro CLN Cus Molise, con il fischio d’inizio fissato alle ore 15. Una sfida che potrebbe consolidare ulteriormente il momento positivo di una New Taranto in piena corsa per le zone alte della classifica.

