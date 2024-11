Futsal A2/M, Castellana sfiora l’impresa con la capolista Soverato

Un Castellana C5 eroico sfiora il colpo grosso in casa dell’ex capolista Soverato Futsal nella settima giornata del campionato nazionale di Serie A2 (gir. D). La squadra di mister Andrea Rotondo, nonostante le tante assenze, mette in campo una prestazione straordinaria per grinta, cuore e determinazione, fermandosi a un passo dalla vittoria. A cinquanta secondi dalla sirena, il Soverato agguanta un pareggio (3-3) che spegne il sogno biancoblù di portare a casa l’intera posta.

La partita – Ridotto all’osso il roster del Castellana, privo degli indisponibili Ritorno, Pedone, Bovino e Satalino. Rotondo schiera inizialmente Montrone, Paolo Rotondo, Benedetti, Chiantera e Achille. Sul fronte opposto, il Soverato di Marullo si affida a un quintetto guidato da Juninho e Martinez, con poche defezioni.

Nonostante la pressione iniziale dei calabresi, il Castellana si difende con ordine, guidato dall’ottimo Paolo Rotondo, e colpisce in contropiede. Al 9’ Chiantera porta in vantaggio gli ospiti, e poco prima dell’intervallo è capitan Rotondo a siglare il raddoppio con un’azione personale. Si va al riposo sul sorprendente 2-0 per i biancoblù.

Nella ripresa, il Soverato reagisce: prima Martinez accorcia le distanze, poi Chiantera riporta avanti il Castellana con una conclusione mancina. Mister Marullo gioca la carta del power-play e il Soverato trova prima il 2-3 con Calabrese, poi il pareggio con Martinez a soli cinquanta secondi dal termine. Un ultimo brivido arriva quando il Soverato colpisce il palo a venti secondi dalla fine. Il match si chiude sul 3-3 tra gli applausi del pubblico.

Le parole del mister – “Vedere sfumare la vittoria a cinquanta secondi dalla fine lascia un po’ di amaro in bocca, ma il pareggio contro una squadra così forte è un grande risultato”, ha dichiarato Andrea Rotondo. “Faccio i complimenti ai ragazzi: nonostante le assenze, hanno dimostrato grande spirito di sacrificio e dedizione. Questa prova ci dà fiducia per il futuro e la consapevolezza che ci stiamo adattando bene alla categoria”.

Soverato Futsal-Castellana C5 3-3 (p.t. 0-2)

Soverato Futsal: Scerbo, Valia, Critelli, Monterosso, Juninho, Scigliano, Calabrese, Alì, Savio, Primerano, Marrazzo, Martinez. All.: Michele Marullo.

Castellana C5: Montrone, Achille, Baldo, Rotondo, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Console, Sbiroli. All.: Andrea Rotondo.

