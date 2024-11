Futsal B/M, Bernalda: pari d’oro per sfatare il ‘tabù pugliese’

Un pareggio prezioso per il Bernalda Futsal che, con una rete di Gallitelli nel finale, sfata il “tabù” della temibile Alta Futsal. La squadra di Volpini ha saputo rispondere al vantaggio pugliese, firmato da Contini, e conquistare un punto importante al “PalaCampagna”, campo concesso in inversione per l’indisponibilità del Palazzetto dei murgiani. Protagonista assoluto del match il portiere bernaldese Zito, autore di una prestazione straordinaria.

Cronaca del match

Volpini schiera inizialmente Zito, Eletto, Iannuziello, Gallitelli e Grossi, mentre l’Alta Futsal parte con Carone, Mendes, Perrucci, Cuviello e Loiudice. La partita inizia con un Bernalda propositivo, ma sono i pugliesi a rendersi pericolosi: Mendes, Loiudice e Perrucci impegnano subito un attento Zito. Al 15’, l’estremo rossoblù è strepitoso su Cuviello e Perrucci, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino all’intervallo.

Nel secondo tempo, il Bernalda spinge, sfiorando il gol con Eletto e Grossi. Al 4:28, Arduo dell’Alta Futsal viene espulso per un fallo su Gallitelli, lasciando i murgiani in inferiorità numerica. Nonostante ciò, gli ospiti passano in vantaggio al 10’: Zito respinge un tiro ravvicinato di Mendes, ma Contini è rapido a insaccare l’1-0.

I lucani reagiscono con rabbia, ma Carone, portiere dell’Alta Futsal, si oppone con grande determinazione ai tentativi di Gallitelli, Grossi e Benedetto. Mister Volpini tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento, e la scelta paga: al 17’, Carella serve perfettamente Gallitelli, che firma il tap-in vincente per l’1-1.

Nel finale, l’Alta Futsal sfiora il colpo del KO: una sassata di Cuviello colpisce l’incrocio dei pali. Dall’altra parte, Zito si conferma insuperabile, blindando il risultato fino al triplice fischio.

BERNALDA FUTSAL-ALTA FUTSAL 1-1

RETI: 10’ s.t. Contini (A), 17’ s.t. Gallitelli (B).

Alta Futsal: Carone, Arduo, Aruanno, Ardino, Contini, Cuviello, Lorusso, Mendes, Perrucci, Stigliano, Loiudice. Allenatore: Mascolo.

Bernalda Futsal: Zito, Sali, Eletto, Castano, Iannuziello, Carella, Gallitelli, Grossi, Sarli, Meric, Brescia, Benedetto. Allenatore: Volpini.

Arbitri: Serra (Tivoli), Sessa (Ciampino), cronometrista Gionfalo (Rossano).

Ammoniti: Carella (B), Grossi (B), Perrucci (A).

Espulsi: Arduo (A) al 4:28 s.t.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author